Cartilla de Derechos de las Mujeres es traducida a 67 lenguas indígenas

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Traducen a lenguas indígenas Cartilla de Derechos de las Mujeres. Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la cual fue traducida a 69 variantes lingüísticas de 67 diferentes lenguas indígenas. De acuerdo con la mandataria, este documento se difundirá en todos los pueblos y comunidades de México.

Traducen a 67 lenguas indígenas la Cartilla de Derechos de las Mujeres

En Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la cual fue traducida a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas.

De acuerdo con la mandataria mexicana, esta cartilla se difundirá en todos los pueblos y comunidades del país. De hecho, propuso que este documento igual se haga en una versión para que se de a conocer en radios comunitarias.

Pero también dijo que se podrían traducir otros contenidos a lenguas indígenas, como libros de texto e infantiles, con el único objetivo de reivindicar a las mujeres como las grandes traductoras de México.

“Hoy reconocemos en la traducción de la Cartilla de las Mujeres 67 lenguas con 69 variedades. Fue complejo buscar a todas las mujeres que hablan cada una de las lenguas para poder traducir, pero además traducir no es nada más letra por letra, se traduce un concepto. El derecho a la educación no es lo mismo decirlo en español que decirlo en una lengua, en zapoteco, en mixteco o en náhuatl. Hay que discutir qué quiere decir eso, entonces hay que hacer un trabajo colectivo. ¿Quiénes transmiten la lengua? Las mujeres“, señaló en un evento organizado en Oaxaca para reconocer el trabajo de las traductoras de lenguas indígenas.

¿A qué lenguas indígenas se tradujo la Cartilla de Derechos de las Mujeres?

La mandataria dio a conocer en su conferencia en Tehuantepec, Oaxaca que la Cartilla de Derechos de las Mujeres se tradujo en 69 variantes lingüísticas de 67 diferentes lenguas indígenas.

Entre las lenguas en que se presenta este documento, se encuentran las siguientes: Mixteco, Ayuujk, Tsotsil, Tseltal, Matlatzinca, Teko, Chatino, Seri, Cuicateco, Mazateco, Hñahñu, Ixil, Lacandón, Yaqui, Mazahua, Chinanteco, Kakchikel, Kikapoo, Kiliwa, Chuj, Cucapá, Kumiay, Akateko, Ku’ahl, K’iche’, Chontal, Ch’ol, Tepehua, Náhuatl, Maya, Me’pjaa, Naayeri, Chocholteco, Amuzgo, Ayapaneco, Popoluca, Ódami, Pima, Huave, Zoque, Tepehuano del Sur, Pápago, Pai Pai, Tlahuica, Jakalteco, P’urhépecha, Q’anjob’al, Awuakateko, Q’eqchi’, Otomí, Ralámuli, Mam, Tének, Tojol-ab’al, Triqui, Tutunakú, Chichimeco Jonaz, Guarijío, Wixárika, Pame, Ixcateco y Mayo, entre otras.

“Hoy reivindicamos las lenguas indígenas, reivindicamos a las mujeres indígenas, con ello reivindicamos a todas las mujeres de México”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum. Por último, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que la firma del decreto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) permitirá que la Cartilla de Derechos de las Mujeres, traducida a 69 variantes lingüísticas correspondientes a 67 lenguas indígenas, se difunda en todas las radios comunitarias del país.

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