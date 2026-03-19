La caída del “Mencho” en Tapalpa, Jalisco, cumple un mes: qué ha pasado

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El líder del CJNG fue abatido el 22 de febrero. Foto: Reuters / Archivo

El pasado 22 de febrero, elementos del Ejército Mexicano abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, en un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Tras la muerte del capo, personal del CJNG desplegó su fuerza en más de 15 estados del país, donde se reportaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y asaltos a tiendas de conveniencia.

Las imágenes más impactantes se registraron en el destino turístico de Puerto Vallarta, donde grandes columnas de humo se elevaron en el cielo; además, la ciudadanía vivió momentos de caos y estrés.

Durante los enfrentamientos, a los integrantes del grupo criminal se les ofrecieron 20 mil pesos por cada militar asesinado. El lunes 23 de marzo, el Gabinete de Seguridad federal informó sobre el operativo realizado en Tapalpa.

Operativo contra el “Mencho”

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras labores de inteligencia y un despliegue con fuerzas especiales, el objetivo fue ubicado en una zona de cabañas. Durante el operativo, el grupo armado abrió fuego contra militares, lo que desató enfrentamientos en dos momentos.

Oseguera Cervantes logró huir inicialmente, pero posteriormente fue localizado en una zona boscosa, donde se registró un nuevo intercambio de disparos.

El “Mencho” resultó herido junto con dos de sus escoltas y fue trasladado en helicóptero; sin embargo, murió durante el traslado. En paralelo, fue abatido otro operador clave del grupo criminal, identificado como el “Tuli”, quien coordinaba ataques y bloqueos.

Tras estos hechos, se registraron reacciones violentas del grupo criminal en distintos estados, con bloqueos, incendios y agresiones a autoridades. El Gobierno federal desplegó un operativo coordinado para restablecer el orden, logrando liberar vialidades y controlar la situación.

El Gobierno reportó 70 personas detenidas en siete estados y 30 delincuentes muertos. En tanto, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la fiscalía, además de una civil, dijeron las autoridades el 23 de febrero.

¿Cómo localizaron al “Mencho”?

Las autoridades explicaron que la localización de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho” fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del seguimiento a su círculo cercano. La Secretaría de la Defensa Nacional rastreó a un hombre cercano a una de sus parejas sentimentales. El movimiento clave ocurrió el 20 de febrero, cuando esta persona trasladó a la mujer a un inmueble en Tapalpa.

Un día después, la mujer salió del lugar y se obtuvo información de que el “Mencho” permanecía ahí con su círculo de seguridad. Con esos datos, fuerzas especiales planearon el operativo para cercarlo y detenerlo.

Jalisco en Código Rojo

Durante la semana del 23 al 28 de febrero, Jalisco vivió días bajo Código Rojo. En Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Guadalajara se observaron vehículos calcinados, casquillos percutidos, tiendas vandalizadas y un ambiente de tensión.

Las imágenes mostraron zonas prácticamente desiertas. Se reportaron largas filas y compras de pánico

El Código Rojo se levantó el 24 de febrero; sin embargo, en Tapalpa la situación afectó el turismo. Comerciantes señalaron baja actividad económica.

El equipo de UnoTV realizó un recorrido por el municipio de Tapalpa, donde se observaron vehículos calcinados y restos metálicos esparcidos sobre el camino que conducía al punto de la captura del “Mencho”. De acuerdo con los hallazgos, se apreciaron impactos de bala realizados por fuerzas federales y presuntos integrantes del CJNG.

Localizan supuestas narconóminas

El “Señor de los Gallos”, como también se le conocía, habría sido ubicado en un predio del fraccionamiento Tapalpa Country Club. Algunos medios ingresaron al sitio y localizaron supuestas listas de narconóminas, así como medicamentos.

En dichas listas se detallaban pagos semanales a presuntos integrantes de corporaciones policiales de Jalisco y otros estados.

El 28 de marzo, el cuerpo del “Mencho” fue entregado a sus familiares, informó la Fiscalía General de la República (FGR), luego de agotar los procedimientos protocolarios.

El 1 de marzo se registró una balacera en la avenida López Mateos, en Guadalajara, lo que generó movilización de autoridades; sin embargo, no pasó a mayores.

Un día después, bajo un fuerte operativo, el cuerpo del narcotraficante fue trasladado al cementerio Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan. Destacaron arreglos florales con figuras de gallos. El recorrido se mantuvo bajo vigilancia de elementos federales y estatales.

Esperan escalada de violencia

Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, especialistas coincidieron en que la violencia podría incrementarse en diversas regiones del país, ante la incertidumbre sobre el nuevo liderazgo del grupo criminal.

“Lo primero que vamos a esperar es esa lucha por el cártel, que seguramente traerá niveles de violencia en el epicentro del conflicto, que es Jalisco y Michoacán… este cártel tiene presencia en 29 entidades federativas”, dijo Alberto Capella, especialista en seguridad a Unotv.com.

Hasta el momento, este escenario no se ha reflejado plenamente, pero podría presentarse un fenómeno similar al ocurrido en Sinaloa tras conflictos internos del crimen organizado.

Narconóminas y aseguramiento del predio

Sobre el aseguramiento del inmueble, el pasado 16 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la escena donde fue ubicado el “Mencho” pudo haber sido contaminada, luego de que personas ingresaron sin autorización a las cabañas en Tapalpa antes de que se asegurara el lugar.

La dependencia informó que no se realizó el aseguramiento inmediato debido a la falta de condiciones de seguridad, ya que en la zona se registraron enfrentamientos armados.

La Fiscalía indicó que no puede confirmar si los objetos difundidos públicamente realmente se encontraban en el lugar, ni si fueron preservados conforme a los protocolos, lo que podría romper la cadena de custodia.

“De igual manera, el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles”.

Además, abrió una investigación para determinar posibles irregularidades de servidores públicos.

“Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”, precisó la FGR.

¿Quién es el nuevo líder del CJNG?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el nuevo líder del CJNG; sin embargo, el diario The Wall Street Journal señaló que Juan Carlos Valencia González, hijastro del “Mencho”, podría asumir el control.

A Valencia se le conoce con apodos como el “Pelón”, “R3” o “El 3”.

¿Vuelve la calma a Jalisco?

Las autoridades se mantienen a la expectativa de posibles reacciones del CJNG. Mientras tanto, el turismo comienza a recuperarse en Puerto Vallarta y otras zonas de Jalisco que vivieron una jornada de violencia el 22 de febrero.

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