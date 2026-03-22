Viajas de Estados Unidos a México en Semana Santa: esto puedes pasar sin pagar impuestos

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¿Cuánto puedes ingresar sin pagar impuestos? Foto: Gettyimages

De cara al periodo de Semana Santa, autoridades en México recordaron los montos permitidos de la franquicia fiscal para personas que ingresan al país desde Estados Unidos, con el objetivo de evitar el pago de impuestos por mercancías adicionales al equipaje personal.

La medida aplica para mexicanas y mexicanos que regresan al país durante temporadas vacacionales, cuando incrementa el flujo de viajeros en cruces fronterizos, aeropuertos y puertos marítimos.

¿Qué es la franquicia fiscal y cuánto puedes ingresar sin pagar?

La franquicia fiscal es el monto permitido de mercancía que una persona puede ingresar a México sin pagar impuestos, siempre que no tenga fines comerciales.

Para 2026, los límites establecidos son:

500 dólares por persona si se ingresa por vía terrestre, aérea o marítima

por persona si se ingresa por vía terrestre, aérea o marítima 150 dólares para residentes de la franja fronteriza

para residentes de la franja fronteriza 500 dólares para personas de la región fronteriza durante el programa especial “Héroes Paisanos”

Estos montos aplican únicamente a mercancía adicional al equipaje personal.

¿Qué artículos no están incluidos en la franquicia?

Las autoridades aduaneras señalaron que hay productos que no forman parte de la franquicia fiscal, por lo que deben declararse o cumplir condiciones específicas:

Bebidas alcohólicas

Tabaco labrado

Combustible automotriz (excepto el que se encuentra en el tanque del vehículo)

El incumplimiento puede derivar en el pago de impuestos, retención de mercancía o sanciones administrativas.

Recomendaciones al ingresar a México en Semana Santa

Ante el aumento de viajeros, se recomienda:

Verificar el valor total de la mercancía antes de viajar

Declarar artículos que excedan la franquicia

Conservar comprobantes de compra

Consultar información oficial sobre equipaje permitido

Además, autoridades recordaron que el personal de aduanas no está autorizado para recibir pagos en efectivo fuera de los módulos oficiales.

¿Qué hacer ante abusos o irregularidades?

En caso de ser víctima de extorsión o abuso, se puede presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. El programa “Héroes Paisanos” también cuenta con módulos de atención para brindar orientación a viajeros.

Durante temporadas como Semana Santa, se refuerzan los operativos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger a las personas que ingresan al país.

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