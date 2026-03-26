Noticias de hoy 25 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 25 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

13 mexicanos han muerto

La Cancillería denunció que, en el último año, murieron 13 mexicanos en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas.

Derrame de hidrocarburo

El derrame de hidrocarburo ocurrido en Veracruz y Tabasco alcanzó a Tamaulipas. Hoy se retiraron 200 kilos de chapopote en Playa Miramar.

Toneladas de residuos

Mientras tanto, en Veracruz y Tabasco, Pemex ha recolectado más de 128 toneladas de residuos y mantiene la limpieza en más de 165 kilómetros de litoral.

Explota gasera

El incendio y posterior explosión de una gasera en Chalco, Estado de México, dejó una persona herida, tres locales dañados y otros daños materiales.

Descubren altar tolteca

El Instituto Nacional de Antropología halló un altar tolteca con cráneos humanos en las obras del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.