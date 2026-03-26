Lewis Hamilton se convierte en samurái en Tokio; recuerda su infancia y rinde homenaje a la cultura japonesa

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Lewis Hamilton se convierte en samurái en Tokio. Foto: AFP

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, sorprendió en la previa del Gran Premio de Japón 2026 con una experiencia fuera de lo común, entrenó como samurái en Tokio, fusionando deporte, cultura y disciplina en un video que rápidamente se volvió viral.

Durante su estancia en Japón, el piloto británico participó en una sesión especial junto a Tetsuro Shimaguchi, reconocido artista samurái y coreógrafo de combate con espada, famoso por su trabajo en la película Kill Bill, una de las favoritas de Hamilton.

En el video se le observa practicando movimientos con katana en un entorno tradicional, adoptando técnicas precisas y rituales característicos de esta disciplina ancestral.

@pitbrief Lewis Hamilton Preparing for Japan Like This 😂 As the Japanese Grand Prix approaches, Lewis Hamilton seems to be preparing… in his own way 😂 A hilarious clip of Lewis taking on a samurai role ahead of race weekend. #formula1 #f1 #shorts #viral #lewishamilton ♬ original sound – PitBrief

Más allá de lo visual, la experiencia tuvo un significado personal para el piloto de Formula 1. Hamilton recordó su infancia y reveló que practicaba karate como una forma de defenderse del bullying en la escuela, una etapa que marcó su carácter y lo llevó a adoptar valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia.

El británico destacó especialmente el simbolismo de inclinarse ante el maestro, un gesto que, dijo, ahora comprende con mayor profundidad.

El momento también refleja la conexión de Hamilton con la cultura japonesa, algo que ha demostrado en múltiples visitas al país.

“Gracias, Sensei, y gracias Tokio por la belleza, la cultura y la cálida bienvenida”, expresó el piloto en sus redes sociales, generando miles de reacciones entre sus seguidores.

Este peculiar entrenamiento llega justo antes del Gran Premio de Japón, una de las fechas más esperadas del calendario de la Formula 1, que se disputará el sábado 28 de marzo a las 23:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuándo es el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 2026?

El Gran Premio de Japón 2026 de la Formula 1 se disputará el sábado 28 de marzo, en un horario poco habitual para los aficionados en México debido a la diferencia de huso horario con Asia.

La carrera arrancará a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que los seguidores tendrán que prepararse para una noche llena de adrenalina.

La actividad del fin de semana se lleva a cabo en el icónico Circuito de Suzuka, uno de los trazados más técnicos y desafiantes del calendario, conocido por sus curvas de alta velocidad y su diseño en forma de “8”, único en la categoría.

Este circuito suele ser clave en la temporada y ha sido escenario de momentos históricos dentro de la Fórmula 1.

Hamilton buscará trasladar esa concentración y disciplina adquiridas fuera de la pista a su desempeño en el circuito.

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