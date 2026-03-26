Operadores apuestan 80 mdd en petróleo antes de anuncio de Trump sobre Irán y levantan sospechas

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Reportes señalan presunta información privilegiada. Foto: Reuters

Un grupo de operadores realizó apuestas por unos 580 millones de dólares en el mercado petrolero minutos antes de un anuncio clave sobre Irán del presidente Donald Trump, de acuerdo con un reporte del Financial Times basado en datos de Bloomberg.

La operación ocurrió el lunes y ha generado sospechas en el mercado por el momento en que se ejecutó, aunque hasta ahora no hay confirmación de irregularidades.

Operaciones por 580 mdd se realizaron minutos antes del anuncio

Según el análisis del Financial Times, entre las 6:49 y 6:50 de la mañana (hora de Nueva York) se negociaron alrededor de 6 mil 200 contratos de futuros de petróleo —tanto de Brent como de WTI—.

El valor estimado de estas operaciones fue de 580 millones de dólares.

Lo relevante es que estas transacciones se realizaron unos 15 minutos antes de que Trump publicara en redes sociales, a las 7:04 de la mañana, que había habido “conversaciones productivas” con Irán.

Movimiento inusual en un horario de baja actividad

El reporte señala que el volumen de operaciones fue mucho mayor al habitual para ese horario, lo que llamó la atención de analistas.

Además, casi al mismo tiempo:

Aumentaron los volúmenes en contratos ligados al S&P 500

Los mercados reaccionaron segundos después de las operaciones petroleras

Este tipo de movimientos sincronizados no son comunes en periodos de baja liquidez.

Mercados reaccionaron tras mensaje de Trump

Minutos después de las operaciones, el mensaje de Trump provocó un ajuste inmediato en los mercados:

El precio del petróleo cayó con fuerza

Los mercados bursátiles, como el S&P 500, registraron ganancias

Por ejemplo, el crudo WTI pasó de niveles cercanos a 98 dólares por barril a ubicarse alrededor de 89.50 dólares ese mismo día.

No se sabe quién estuvo detrás de las operaciones

El Financial Times subraya que no está claro si una sola entidad o varias participaron en estas apuestas.

Tampoco hay evidencia pública de que las operaciones estén vinculadas a información privilegiada, aunque el momento en que ocurrieron ha generado cuestionamientos.

Sospechas surgen en medio de volatilidad por Irán

El episodio ocurre en un contexto de alta volatilidad por la guerra en Medio Oriente y las declaraciones contradictorias sobre negociaciones con Irán.

Incluso, horas después del mensaje de Trump, autoridades iraníes negaron que existieran tales conversaciones.

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