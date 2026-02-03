Noticias de hoy 02 de febrero 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 02 de febrero 2026, en un minuto:

Sequía sede en México

Más de 2 mil municipios de México ya se encuentran libres de sequía, de acuerdo con el reporte más reciente de Conagua con corte al 15 de enero de 2026

Sistema Nacional Anticorrupción tendrá cambios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración impulsará modificaciones al Sistema Nacional Anticorrupción, al considerar que el esquema actual no ha dado los resultados esperados.

Frío extremo causa sismos de hielo en EE. UU.

El frío extremo provocado por la tormenta invernal en Estados Unidos ha provocado pequeños sismos en distintos estados conocidos como terremotos de hielo.

Siguen contagios de sarampión

Los contagios de sarampión en México continúan. Autoridades confirman mil 479 casos en lo que van del año; así como un total 26 defunciones, de acuerdo con el informe diario al 30 de enero.

En 2026 cambian las monedas de 10 pesos

Las monedas de 10 pesos tendrán cambios relevantes en su fabricación y composición, para reforzar la seguridad contra la falsificación, mejorar su durabilidad y optimizar los costos de producción.

