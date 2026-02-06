Yeidckol Polevnsky elogia a China y llama “extraordinario” su modelo comunista

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, afirmó que China le parece “extraordinaria” en el plano ideológico y aseguró que ese país tiene el nivel más avanzado de comunismo, al señalar que prioriza el bienestar de la población. Las declaraciones las hizo como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado.

La legisladora sostuvo que, desde su visión, el modelo chino pone al ser humano en el centro de las decisiones públicas y ha logrado traducir su crecimiento en beneficios sociales. También aclaró que su interés en la relación con el país asiático no es solo ideológico, sino también económico para México.

La senadora del PT expresó su postura sobre el sistema chino y su orientación política. “China tiene el nivel más avanzado de comunismo, que es el que todo lo que gane un país sea para el pueblo y que todo se traduzca en bienestar para el pueblo”, declaró.

Y añadió que, en su opinión, el valor principal de ese modelo es el enfoque en las personas. “Ideológicamente me parecen extraordinarios porque el punto de mayor valor e importancia es el ser humano.

Relación de Yeidckol Polevnsky con China desde los años 90

Yeidckol Polevnsky explicó que su vínculo con China comenzó en 1990, cuando viajó por primera vez como representante del sector empresarial mexicano.

Indicó que volvió en 1992 y después realizó más visitas de forma frecuente. Señaló que esos acercamientos le permitieron conocer de cerca el desarrollo económico e industrial del país asiático.

La legisladora subrayó que la relación con China también representa oportunidades económicas para México.

Dijo que las inversiones chinas pueden impulsar la generación de empleo y abrir más beneficios productivos. “No solamente es un tema ideológico, es un tema económico… le conviene a México”, afirmó.

La senadora sostuvo que hay espacio para ampliar la cooperación bilateral en materia de inversión y desarrollo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.