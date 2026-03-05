Yucatecos se mantienen varados en Dubai; esperan un vuelo de regreso a casa

GENERANDO AUDIO...

Mexicanos que viajaron a Dubái como parte de sus vacaciones siguen sin poder regresar a México luego de que el conflicto internacional provocara la cancelación de vuelos. Las maletas ya estaban listas para volver, pero la situación cambió de un momento a otro.

Lo que sería el cierre de un viaje planeado terminó en incertidumbre. Más de 50 mexicanos permanecen varados en Dubái, con reservaciones extendidas y sin una fecha clara para regresar, mientras esperan información de aerolíneas o autoridades.

Mexicanos varados en Dubái tras cancelación de vuelos por conflicto

Fabián Pech, quien viajaba con un grupo de ocho yucatecos, explicó que su regreso estaba programado para el 2 de marzo, pero el conflicto internacional estalló antes de que pudieran salir del país.

Durante la madrugada, relató, comenzaron a sonar alarmas en los teléfonos y en el hotel donde se hospedaban. Los huéspedes bajaron al lobby en pijama mientras escuchaban fuertes ruidos en el cielo.

“Realmente todo era un caos”, contó Pech. Las alertas pedían mantenerse lejos de ventanas y zonas abiertas, mientras se escuchaba el paso de aeronaves que, según dijo, no sonaban como vuelos comerciales.

Mientras tanto, en México, familiares siguen las noticias minuto a minuto. Para muchos viajeros, la espera se ha convertido en una rutina de revisar constantemente el celular por si llega un mensaje de la aerolínea o del consulado mexicano.

Pech aseguró que incluso acudió al aeropuerto de Dubái para buscar información, pero no obtuvo respuestas claras.

“Estuve como tres horas en el aeropuerto y nadie nos dio respuesta. Nos dijeron que nos comunicáramos al call center, pero no responde”, explicó.

Sobre el apoyo oficial, indicó que la Embajada de México solo envió un correo para que los viajeros se registraran con sus datos personales, número de pasaporte y contactos de emergencia en México.

Hasta ahora, dijo, ese registro no ha significado una solución concreta para regresar.

Mientras continúa la tensión internacional y los vuelos siguen cancelados, la prioridad para los viajeros es una sola: volver a México lo antes posible.