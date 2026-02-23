Corte frena descuentos de Infonavit durante incapacidades: así te protege el nuevo criterio

GENERANDO AUDIO...

Descuentos Infonavit se suspenden por incapacidad Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los descuentos de Infonavit podrán suspenderse temporalmente cuando exista incapacidad médica avalada por el IMSS, lo que evita afectaciones al salario, historial crediticio y derecho a vivienda.

A través de un comunicado, el Máximo Tribunal explicó que, cuando una persona trabajadora esté incapacitada o ausente por motivos de salud, podrán detenerse de forma provisional los descuentos que el patrón realiza para el pago de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A quiénes aplica la suspensión temporal

La resolución establece que los descuentos podrán pausarse si el trabajador no percibe salario debido a una incapacidad o ausencia médica. La medida busca dar certeza jurídica y estabilidad económica mientras dure la incapacidad certificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Antes del fallo, la normativa obligaba a los empleadores a mantener los descuentos, con base en la fracción III del artículo 29 de la Ley del Infonavit, incluso cuando no existiera ingreso salarial.

Qué cambia para trabajadores con crédito Infonavit

Con el nuevo criterio, si no hay salario base durante una incapacidad médica, el patrón no está obligado a realizar aportaciones ni descuentos. Esto implica que el trabajador:

No genera incumplimientos automáticos en su crédito

Mantiene vigente su derecho a vivienda

Conserva su historial crediticio sin afectaciones durante la incapacidad

El cambio modifica un escenario que, en la práctica, generaba consecuencias para quienes dejaban de percibir ingresos por razones de salud.

Problemas que ocurrían antes de la resolución

Antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la continuidad de los descuentos podía derivar en:

Acumulación de adeudos sin conocimiento del trabajador

Reportes negativos en el historial crediticio por falta de pago

Condiciones de mora con intereses y recargos

Un periodo sin salario, pero con obligaciones crediticias activas

Este esquema colocaba a algunos trabajadores en una situación donde su crédito seguía corriendo sin un mecanismo automático de protección.

Alcance de la suspensión y efectos en el historial

La decisión establece que la suspensión no elimina el crédito ni modifica el derecho a la vivienda. En cambio, detiene los efectos negativos mientras el trabajador esté incapacitado.

Durante ese periodo:

No se registran incumplimientos derivados de la falta de salario

Se protege el historial crediticio del acreditado

Se evita que el financiamiento se deteriore por causas ajenas a su voluntad

Qué se considera incapacidad médica avalada por el IMSS

Una incapacidad médica válida debe estar certificada por un médico del IMSS, quien determina el tiempo de recuperación. El documento puede emitirse en casos como:

Enfermedad general, no relacionada con el trabajo

Riesgo laboral o accidentes en trayecto casa-trabajo

Periodos de maternidad prenatal o posnatal

El certificado médico define la duración de la incapacidad y respalda la suspensión de descuentos mientras no exista salario base.

La resolución de la Corte fija un criterio que modifica la aplicación de la Ley del Infonavit en casos de incapacidad, al permitir detener descuentos cuando el trabajador no percibe ingresos por razones de salud.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento