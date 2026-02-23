Ganan terreno: venta de autos híbridos y eléctricos en México alcanza 14 mil 173 unidades en 2026

GENERANDO AUDIO...

Auto eléctrio. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la venta de autos híbridos y eléctricos en México alcanzó 14 mil 173 unidades al inicio de 2026, lo que confirma el crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos dentro del mercado automotriz nacional.

Estas unidades representaron el 10.8% del total de vehículos vendidos en el país durante el periodo reportado. La información forma parte de la serie “Así va la economía”, elaborada por TReserch international con cifras oficiales del organismo estadístico.

Crecimiento de ventas de autos híbridos y eléctricos en México

Las cifras muestran que la venta de autos híbridos y eléctricos en México pasó de 8 mil 265 unidades en 2016 a 146 mil 123 en 2025.

El registro anual indica el siguiente comportamiento:

2016: 8 mil 265 unidades

2017: 10 mil 554

2018: 17 mil 807

2019: 25 mil 608

2020: 24 mil 405

2021: 47 mil 079

2022: 54 mil 417

2023: 73 mil 679

2024: 123 mil 298

2025: 146 mil 123

En 2024 se reportó una variación anual de 67.3% respecto al año previo. Para 2025, el crecimiento fue de 18.5% en comparación con 2024.

Participación de autos híbridos y eléctricos en el mercado nacional

En 2016, los vehículos híbridos y eléctricos representaban 0.5% del total de vehículos vendidos en México. Para 2026, la proporción alcanzó 10.8%.

El avance porcentual por año fue el siguiente:

2016: 0.5%

2017: 0.7%

2018: 1.2%

2019: 1.9%

2020: 2.6%

2021: 4.6%

2022: 5.0%

2023: 5.4%

2024: 8.2%

2025: 9.6%

2026: 10.8%

De las 14 mil 173 unidades vendidas al inicio de 2026, ese porcentaje corresponde a modelos eléctricos e híbridos.

Estados con más ventas de autos híbridos y eléctricos

Durante el sexenio reportado se han vendido 198 mil 833 autos híbridos y eléctricos en el país.

Tres entidades concentran 49% del total nacional:

Ciudad de México : 51 mil 176 unidades

: 51 mil 176 unidades Estado de México : 26 mil 684

: 26 mil 684 Nuevo León: 20 mil 021

Después de estas entidades se ubican:

Jalisco : 16 mil 033

: 16 mil 033 Guanajuato: 8 mil 460

Las cifras corresponden a ventas acumuladas en el periodo señalado y fueron integradas con información oficial del Inegi.

Los datos muestran la evolución anual de la venta de autos híbridos y eléctricos en México, así como su participación creciente dentro del total de unidades comercializadas a nivel nacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento