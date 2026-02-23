PIB crece 4.6% en tercer trimestre del 2025: servicios concentran casi dos tercios de la economía

GENERANDO AUDIO...

El Producto Interno Bruto (PIB) creció en un 4.6% durante el último trimestre del 2025, de lo cual, los servicios concentraron casi dos tercios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el cuarto trimestre del 2025, el PIB nominal alcanzó un monto de 36 billones 309 mil 928 millones de pesos. Ese monto representó un incremento del 4.6% con respecto al mismo trimestre, pero del 2024.

Lo anterior, se debe principalmente a un incremento económico del 1.8% en el PIB real, así como a un aumento del 2.7% en el Índice de Precios Implícitos (IPI), es decir, a un aumento de productos y servicios por la inflación durante ese periodo.

Las actividades terciarias, enfocadas a la prestación de servicios, generaron la mayor cantidad de dinero entre octubre y diciembre.

¿Cuánto se generó por actividad económica, según Inegi?

Las actividades primarias generaron un billón 542 mil 557 millones de pesos durante el cuarto trimestre del 2025. Representó al 4.5% del PIB nominal en valores básicos para el último trimestre del 2025.

Cabe destacar que dichas actividades corresponden a la agricultura, aprovechamiento forestal, cría y explotación de animales, así como a la pesca y la caza.

En cambio, las actividades secundarias generaron 10 billones 827 mil 969 millones en el mismo periodo. Equivalentes al 31.8% del PIB nominal en valores básicos.

Dichas actividades corresponden a la minería; a la generación, transmisión y comercialización de energía; al suministro de agua y gas, igual que a la construcción e industrias manufactureras.

Actividades terciarias, las que más aportaron

Además, la prestación de servicios acaparó casi dos terceras partes del PIB durante el cuarto trimestre del 2025, como parte de las actividades terciarias. Y es que, sumaron 21 billones 651 mil 261 millones de pesos, contribuyendo al 63.7% del PIB nominal en valores básicos.

Dentro de ese rubro, el comercio al por menor generó 3 billones 634 mil 214 millones. Equivale a una participación del 10.7% al PIB,

De igual forma, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles sumaron 3 billones 88 mil 103 millones de pesos. Es decir, el 9.1% del PIB nominal.

Los transportes, correos y almacenamiento generaron 2 billones 781 mil 76 millones de pesos. Representa el 8.2% del PIB nominal.

