Aeroméxico. Foto: AFP.

Aeroméxico mantuvo una puntualidad del 90,02% y se proclamó, por segundo año consecutivo, como la aerolínea más puntual del mundo, según el informe “2025 On-Time Performance Review” publicado hoy por Cirium.

De acuerdo con el informe, Aeroméxico operó 188 mil 859 vuelos en 23 países durante el periodo evaluado, consolidándose como la segunda aerolínea en lograr victorias globales consecutivas desde que Cirium lanzó este programa en 2009.

Aeroméxico lidera la puntualidad global en el reporte Cirium

El reporte Cirium 2025 posicionó a Aeroméxico como la aerolínea más puntual del mundo, superando a Saudia, que obtuvo un 86,53% de puntualidad, y a SAS, con 86,09%. La diferencia entre el primer y el tercer lugar fue de 3,93 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos oficiales del estudio.

Cirium evaluó la puntualidad considerando como vuelo a tiempo aquel que llega dentro de los 14 minutos con 59 segundos posteriores a la hora programada de llegada a la puerta de embarque.

Resultados regionales de aerolíneas más puntuales en 2025

Además del liderazgo global de Aeroméxico, el informe identificó a los campeones regionales de puntualidad aérea:

América del Norte: Delta Air Lines , con 80,90% de puntualidad, logró su quinta victoria consecutiva.

, con 80,90% de puntualidad, logró su quinta victoria consecutiva. Europa: Iberia Express , con 88,94%, obtuvo su tercer título regional consecutivo.

, con 88,94%, obtuvo su tercer título regional consecutivo. Asia-Pacífico: Philippine Airlines ganó por primera vez con 83,12%.

ganó por primera vez con 83,12%. América Latina: Copa Airlines encabezó la región con 90,75%, sumando su 11ª victoria desde 2009.

encabezó la región con 90,75%, sumando su desde 2009. Oriente Medio y África: Safair lideró con 91,06% de puntualidad.

En el ranking de América Latina, Aeroméxico se colocó en el segundo lugar regional, solo detrás de Copa Airlines.

Qatar Airways recibe el premio Platino de Cirium

El informe también otorgó el premio Platino de Cirium a Qatar Airways, reconocimiento que evalúa la excelencia operativa en redes complejas de centros de operaciones. La aerolínea con sede en Doha alcanzó una puntualidad de 84,42% en 198 mil 303 vuelos, operados en seis continentes.

Este galardón considera factores como la complejidad operativa, la escala de la red y el impacto en los pasajeros durante interrupciones.

Virgin Atlantic obtiene el premio a la Mayor mejora

Cirium entregó por primera vez el premio “Most Improved” a Virgin Atlantic, tras mejorar su puntualidad de 74,01% en 2024 a 83,45% en 2025, lo que representó un incremento interanual de 9,44 puntos porcentuales.

El reconocimiento se otorga únicamente a aerolíneas que superaron el 70% de puntualidad en el año previo, con el objetivo de reflejar mejoras sostenidas en la operación.

Aeropuertos con mejor puntualidad según Cirium

El reporte Cirium también evaluó el desempeño de aeropuertos a nivel mundial:

Aeropuertos grandes: El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez , en Santiago, lideró con 87,04% de salidas puntuales.

El , en Santiago, lideró con 87,04% de salidas puntuales. Aeropuertos medianos: El Aeropuerto Internacional de Tocumen , en Panamá, encabezó la lista con 93,34%.

El , en Panamá, encabezó la lista con 93,34%. Aeropuertos pequeños: El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, obtuvo 91,47% por segundo año consecutivo.

El premio Platino de Aeropuertos fue otorgado al Aeropuerto de Estambul, por su desempeño operativo y trayectoria de crecimiento.

¿Cómo se elabora el reporte On-Time Performance Review?

En su 17º año, el On-Time Performance Review de Cirium analiza información de vuelos proveniente de más de 600 fuentes en tiempo real, incluidas aerolíneas, aeropuertos, sistemas de distribución global y autoridades de aviación civil.

La supervisión del informe está a cargo de un consejo asesor independiente, integrado por especialistas del sector aeronáutico. Cirium procesa datos de más de 35 millones de vuelos anuales como parte de su programa de análisis de puntualidad.