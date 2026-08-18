Aumentan retiros de Afores por desempleo: suman 27 mil 52 millones de pesos

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Más trabajadores recurrieron a retiros por desempleo. Foto: Cuartoscuro

Los mexicanos retiraron 27 mil 52 millones de pesos de sus cuentas de Afore por desempleo entre enero y julio de 2026, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Se trata de un nuevo récord para un periodo similar desde que el organismo comenzó a llevar este registro en 2005.

La cifra representa además un incremento de 23.4% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cálculos de Banco Base. Este comportamiento también ofrece señales sobre la situación del empleo formal en México, ya que este mecanismo es utilizado por trabajadores que dejaron de cotizar tras perder su fuente de ingresos.

Más de 1.2 millones de personas recurrieron a sus ahorros

De acuerdo con los datos disponibles, un millón 250 mil trabajadores realizaron retiros por desempleo entre enero y julio, lo que representa un aumento anual de 16.9%.

Tan sólo durante julio, 207 mil 348 personas hicieron uso de este derecho, un incremento de 16.3% frente al mismo mes del año pasado.

En ese mes, los retiros sumaron 5 mil 582 millones de pesos, uno de los montos mensuales más altos registrados por este concepto.

¿Qué es el retiro por desempleo?

El retiro por desempleo es un beneficio que permite a los trabajadores disponer de una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual de Afore cuando pierden su empleo.

Sin embargo, el dinero retirado se descuenta del ahorro para el retiro y puede afectar tanto el saldo de la cuenta como las semanas de cotización registradas ante el IMSS.

Requisitos para solicitarlo

Para acceder al retiro por desempleo es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:

Tener una cuenta Afore registrada.

Haber permanecido desempleado al menos 46 días naturales .

. Contar con un mínimo de tiempo de cotización , dependiendo de la modalidad aplicable.

, dependiendo de la modalidad aplicable. No haber realizado otro retiro por desempleo durante los últimos cinco años.

El trámite puede realizarse directamente ante la Afore correspondiente, presentando identificación oficial, expediente de identificación actualizado y la documentación que solicite cada administradora.

Especialistas suelen recomendar que este mecanismo sea utilizado únicamente cuando sea necesario, ya que reduce el ahorro acumulado para la jubilación y puede tener efectos en la pensión futura.

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