¿Cargos no reconocidos? Esto debes hacer para recuperar tu dinero

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¿Qué hacer ante cargos no reconocidos? Foto: Getty Images | Shutterstock

Si detectaste cargos no reconocidos en tu tarjeta de crédito o débito, debes actuar de inmediato para evitar nuevas operaciones y solicitar la devolución de tu dinero. La Condusef recomienda reportar el movimiento a tu institución financiera, cancelar la tarjeta y presentar una reclamación formal.

Cargos no reconocidos: ¿qué hacer?

Lo primero es mantener la calma y comunicarte con tu banco para informar sobre las operaciones que no reconoces. También es importante cancelar la tarjeta para evitar que se realicen nuevos cargos.

Después, presenta una queja ante la Unidad Especializada (UNE) de tu institución financiera. Esta solicitud de aclaración puede realizarse incluso a través del portal de internet del banco, dependiendo de la institución.

El banco debe entregarte un acuse de recibo de la reclamación. Este documento debe incluir un folio, así como la fecha y hora en que fue recibida la solicitud. Es importante conservarlo porque sirve como comprobante del trámite.

¿Cuánto tarda el banco en devolver el dinero?

De acuerdo con la información de Condusef, generalmente, después de 48 horas de haber presentado la reclamación, la institución financiera deberá abonar los recursos correspondientes al cargo no reconocido.

Sin embargo, el depósito no significa que la investigación haya terminado. El banco puede continuar con la revisión del caso durante un periodo de hasta 45 días.

Durante este proceso existe la posibilidad de que el banco revierta el abono si determina que el propio usuario o alguno de sus tarjetahabientes adicionales autorizó la compra u operación.

Si transcurren los 45 días y la institución financiera no entrega un dictamen, la reclamación se considera procedente.

¿El banco puede cobrar intereses por el cargo?

Mientras se resuelve una reclamación por un cargo no reconocido, el banco no podrá cobrar intereses moratorios generados por la falta de pago de la cantidad reclamada.

Tampoco podrá reportar al usuario ante el Buró de Crédito por ese concepto.

Si tienes un problema con una institución financiera, puedes acudir a la Condusef para recibir orientación y presentar una queja o llamar al 55 53 400 999

La Comisión también cuenta con un Portal de Queja Electrónica, mediante el cual los usuarios pueden presentar reclamaciones relacionadas con productos o servicios contratados con instituciones financieras.

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