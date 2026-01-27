¡Aguacate en el Super Bowl! Envíos de México a EE.UU. rompen récord

GENERANDO AUDIO...

El aguacate mexicano está listo para ser la estrella del Super Bowl 60, con un aumento de 20% en los envíos a Estados Unidos, de acuerdo con especialistas del sector. El crecimiento en la producción y la calidad del fruto también se refleja en una baja de precios, tanto para consumidores mexicanos como estadounidenses.

“La popularidad del consumo de aguacate en Estados Unidos ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años. Si vemos las cifras ya se consume cerca de 5 kg por persona por año, aunque todavía es bajo si lo comparas por ejemplo con México en el que se consume alrededor de 10 kg por persona por año, que es el máximo a nivel mundial”. David Magaña, analista Senior en Rabobank, especialista en frutas y nueces

Michoacán concentra la mayor producción de aguacate

De acuerdo con datos del sector, nueve de cada 10 aguacates que se consumen en Estados Unidos son de origen mexicano, lo que consolida al país como el principal proveedor del mercado estadounidense.

“Alrededor de un 75% de la producción de aguacate en México se concentra en el estado de Michoacán, cerca de un 15% en Jalisco, con el restante distribuido en otras entidades del país”. David Magaña, analista Senior en Rabobank, especialista en frutas y nueces

Este nivel de producción ha permitido cubrir la alta demanda previa al Super Bowl sin afectar el abasto interno.

Precios del aguacate bajan hasta 60% en México

Uno de los factores clave en esta temporada es la caída en los precios del aguacate, impulsada por una mayor oferta derivada de las lluvias registradas durante 2025, que mejoraron la producción y calidad del fruto.

“Los precios que estamos viendo en las últimas semanas son hasta 60% menores a los que se tuvieron hace un año. Si platicas con los productores te van a decir que los precios son muy bajos comparado con lo que vieron el año pasado derivado de este aumento en la oferta”. David Magaña, analista Senior en Rabobank, especialista en frutas y nueces

En mercados de la Ciudad de México, el kilo de aguacate se puede encontrar en precios que van de 60 a 95 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad. Comerciantes confirmaron que hace un año el precio llegó a ubicarse entre 140 y 160 pesos por kilo.

“Estaba como un 50, 60% más alto el costo al costo que tiene ahorita está en $60 el kilo de aguacate y anteriormente llegó a estar a $160”. Antonio Aguilar, comerciante

Con envíos en niveles récord, precios más accesibles y alta demanda en Estados Unidos, el Super Bowl 60 se perfila para teñirse de verde, con el aguacate mexicano como protagonista principal en millones de mesas.

