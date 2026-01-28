GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 27 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas:

Cae uno de la Familia Michoacana

Agentes de Ciudad de México y Estado de México detuvieron a Juan “N”, alias “Seven”, presunto líder de una de las facciones de La Familia Michoacana.

Cerrarán bancos

Los bancos no abrirán el lunes 2 de febrero por el Aniversario de la Constitución, cuya fecha oficial es el 5 de febrero, pero por ley se recorre al primer lunes del mes.

Aguacate mexicano

El aguacate mexicano está listo para el Super Bowl, con un aumento de 20% en los envíos a Estados Unidos. Michoacán concentra la mayor producción.

Megatormenta en EE. UU.

La megatormenta invernal que afecta Estados Unidos ha dejado 30 muertos, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar.

Menores, sin redes sociales

Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Se espera que entre en vigor en septiembre.

