AIFA estrena rutas a Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo, León y Manzanillo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que durante julio entraron en operación seis nuevas rutas aéreas nacionales de las aerolíneas Mexicana y Viva Aerobus, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea, impulsar el turismo y generar más oportunidades de desarrollo económico en distintas regiones del país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que las nuevas conexiones facilitarán la movilidad de los viajeros y ampliarán las opciones para recorrer destinos estratégicos de México.

¿Cuáles son las nuevas rutas aéreas?

Las nuevas rutas anunciadas conectan ciudades clave del país con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros destinos turísticos.

Mexicana pondrá en operación cuatro rutas desde el AIFA hacia:

Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua

Hermosillo

León, Bajío

Por su parte, Viva Aerobus iniciará vuelos en:

AIFA – Manzanillo

Monterrey – La Paz (ruta estacional)

De acuerdo con la Sectur, estas conexiones también favorecerán el intercambio comercial y permitirán que los beneficios de la actividad turística lleguen a más comunidades.

Sectur destaca impacto en el turismo y la economía

La titular de la Sectur afirmó que cada nueva ruta aérea representa una oportunidad para incrementar la llegada de visitantes y fortalecer las economías locales.

“Cada nueva ruta aérea significa más oportunidades para que las y los viajeros descubran la riqueza de nuestros destinos, pero también representa mayor actividad económica, empleos y bienestar para las comunidades”, destacó Rodríguez Zamora.

Añadió que estas nuevas conexiones impulsan el turismo nacional y contribuyen a la estrategia de Prosperidad Compartida al acercar más destinos y mejorar las opciones de conectividad para los viajeros.

México suma 104 nuevas rutas aéreas en 2026

La Sectur precisó que, al cierre de julio de 2026, se han anunciado 104 nuevas rutas aéreas en México.

La dependencia atribuyó este crecimiento al trabajo coordinado entre el Gobierno de México, los gobiernos estatales y las aerolíneas para fortalecer la conectividad y consolidar al país como una potencia turística.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.