AIFA presume rentabilidad en su cuarto año; reporta utilidades de 762 mdp en 2025

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AIFA presume utilidades, pasajeros y operaciones. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó una utilidad de 762 millones de pesos al cierre de 2025, de acuerdo con datos oficiales difundidos en su cuarto aniversario de operaciones.

La cifra representa un incremento frente a 2024, cuando el aeropuerto registró un saldo positivo de 447 millones de pesos, y se alcanza antes del plazo estimado para lograr el punto de equilibrio financiero.

AIFA alcanza rentabilidad antes de lo previsto

Según la información difundida, el aeropuerto logró cubrir sus gastos operativos con ingresos propios desde el primer trimestre de su tercer año, pese a que inicialmente se proyectaba alcanzar ese nivel entre el quinto y sexto año.

Este resultado se atribuye a ingresos por servicios aeroportuarios, carga y operaciones comerciales.

Suma 18.4 millones de pasajeros y 191 mil operaciones

A cuatro años de su inauguración, el AIFA ha movilizado más de 18.4 millones de pasajeros y registrado 191 mil operaciones aéreas.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con:

39 rutas nacionales

5 rutas internacionales

Participación de 8 aerolíneas

Con estas cifras, se ubica en el lugar número 7 del Sistema Aeroportuario Mexicano en transporte de pasajeros.

Carga aérea impulsa operación del aeropuerto

El AIFA se mantiene como líder nacional en transporte de carga aérea desde 2023, con más de 1.1 millones de toneladas movilizadas.

A nivel regional, ocupa la segunda posición en América Latina y el Caribe, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC).

En este segmento operan:

55 aerolíneas de carga

28 rutas internacionales

Aduana del AIFA acumula más de 241 mil mdp en recaudación

Uno de los principales ingresos asociados al aeropuerto es el componente aduanal.

La Aduana No. 50 del AIFA reporta una recaudación acumulada superior a 241 mil millones de pesos, lo que la posiciona en el séptimo lugar a nivel nacional.

Amplían capacidad operativa y terminal de carga

Durante este periodo también se realizaron ampliaciones en infraestructura:

Se sumaron 6 recintos fiscalizados a los 12 existentes

a los 12 existentes La capacidad de carga aumentó a 705 mil toneladas anuales

Se ampliaron plataformas y calles de rodaje

AIFA genera más de 18 mil empleos directos

En materia laboral, el aeropuerto reporta la generación de:

Más de 18 mil empleos directos

Alrededor de 150 mil empleos indirectos

Éstos se concentran en sectores como transporte, logística, construcción y servicios.

Certificación en seguridad y manejo de fauna

En 2025, el AIFA obtuvo el Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, emitido por la autoridad aeronáutica.

Además, informó que desde su apertura ha rescatado y reubicado 375 ejemplares de fauna silvestre, entre mamíferos, aves y reptiles, en zonas del Estado de México.

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