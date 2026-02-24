Jalisco reactiva actividades económicas y regreso a clases tras Código Rojo

GENERANDO AUDIO...

Jalisco reactiva actividades; evaluarán levantar el Código Rojo.

El Gobierno de Jalisco informó que a partir del martes 24 de febrero se reactivan las actividades económicas e industriales en el estado, mientras que el miércoles 25 regresan las clases presenciales en todos los niveles educativos. El anuncio se realizó este lunes 23 de febrero de 2026 en Guadalajara, tras acuerdos en la Mesa Estatal de Seguridad.

La decisión se da luego de la activación del Código Rojo, medida que permitió coordinar acciones de seguridad en la entidad. Autoridades estatales señalaron que, de continuar las condiciones actuales, este martes se planteará levantar el Código Rojo.

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que, en acuerdo con organismos empresariales, las actividades productivas y económicas se reactivan en su totalidad desde el martes 24 de febrero.

El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo.



En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en… pic.twitter.com/BDUHoAzf24 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

Las cámaras y asociaciones industriales confirmaron que la decisión se tomó con base en la información y evaluaciones compartidas en la Mesa de Seguridad, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

En el ámbito educativo, se acordó que las clases presenciales en todos los niveles regresan el miércoles 25 de febrero en toda la entidad.

Como parte del proceso de reactivación, continuará el restablecimiento del servicio de transporte público tanto en rutas del Área Metropolitana de Guadalajara como en el interior del estado. También seguirán operando plataformas digitales de transporte y comida preparada.

El Gobierno de Jalisco informó que, para reforzar la seguridad, el Gobierno Federal envió 2 mil 500 militares adicionales, desplegados en distintos puntos del estado.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse unida y contribuir a recuperar la normalidad en la entidad. En las próximas horas, la Mesa Estatal de Seguridad evaluará si se levanta formalmente el Código Rojo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.