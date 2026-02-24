Ejecutivo de YouTube niega diseño para generar consumo compulsivo de jóvenes

GENERANDO AUDIO...

Sigue juicio contra plataformas por consumo compulsivo. Foto: AFP

Un juicio histórico por adicción a redes sociales se reanudó este lunes en un tribunal civil de Los Ángeles con la declaración de un ejecutivo de YouTube, quien rechazó que la plataforma esté diseñada para fomentar el consumo compulsivo de videos.

Cristos Goodrow, vicepresidente de ingeniería de YouTube, afirmó ante el jurado que la aplicación “no está diseñada para maximizar el tiempo” de visualización, sino para “ofrecer el mayor valor posible” a los usuarios.

El proceso judicial es el primero de una serie de demandas interpuestas por familias estadounidenses contra plataformas digitales, y busca determinar si Google —propietaria de YouTube— y Meta, dueña de Facebook e Instagram, diseñaron deliberadamente sus servicios para fomentar un uso compulsivo en jóvenes.

El 18 de febrero también compareció ante la corte el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien fue interrogado sobre las políticas de la empresa respecto a menores de edad.

Durante la audiencia, el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, cuestionó a Goodrow sobre funciones como la reproducción automática de videos, los sistemas de anuncios y la versión infantil de la plataforma. Según el litigante, estas herramientas podrían incentivar una “revisión constante” de contenido.

Lanier también citó documentos internos que hacían referencia a investigaciones externas sobre posibles efectos negativos derivados de pasar demasiado tiempo viendo videos.

Demanda busca determinar responsabilidad por salud mental

El juicio, que se prevé se extienda hasta finales de marzo, evaluará si Meta y YouTube tienen responsabilidad en los problemas de salud mental que presenta Kaley G. M., una joven de 20 años residente en California, usuaria intensiva de redes sociales desde la infancia.

La parte demandante sostiene que las plataformas contribuyeron a una crisis vinculada con depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio entre menores.

En su declaración previa, Zuckerberg reconoció un progreso lento en la identificación de usuarios menores en Instagram, mientras que la defensa rechazó haber dirigido intencionalmente sus productos a niños.

Las plataformas TikTok y Snapchat, también señaladas en el caso, alcanzaron acuerdos antes del inicio del juicio.

Se espera que la decisión del jurado siente precedente para miles de demandas similares relacionadas con la presunta responsabilidad de las redes sociales en problemas de salud mental.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.