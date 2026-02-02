GENERANDO AUDIO...

Alertan por fraude telefónico que suplanta al SAT. Fotos: Cuartoscuro/Getty

La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta por una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes suplantan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para engañar a contribuyentes y obtener dinero o información personal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este tipo de estafa, se realiza mediante llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacen pasar por supuestos funcionarios del SAT, usando un lenguaje técnico y formal para generar confianza, miedo y presión en las víctimas.

Fraude telefónico suplanta al SAT

Durante las llamadas, los delincuentes informan sobre supuestas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en declaraciones, y amenazan con consecuencias legales como multas, embargos o procesos judiciales si no se atiende de inmediato el falso adeudo.

El objetivo principal de este fraude es que las víctimas entreguen información personal o sensible, o bien, que realicen pagos indebidos a través de transferencias bancarias, depósitos o tarjetas prepagadas.

Técnicas usadas por los estafadores

La Policía Cibernética detalló que los delincuentes emplean técnicas para manipular emocionalmente a las personas. Entre las estrategias más comunes se encuentran:

Uso de lenguaje formal y técnico

Generación de urgencia y miedo

Amenazas de consecuencias legales inmediatas

Solicitud de datos personales o financieros

Petición de pagos fuera de los canales oficiales

Refuerzan el engaño con correos y documentos falsos

Además de las llamadas, los estafadores suelen complementar el fraude con el envío de correos electrónicos apócrifos, documentos falsos o enlaces a páginas web que simulan ser del SAT, con el fin de hacer más creíble el engaño.

La SSC reiteró que el SAT no solicita pagos ni datos personales por llamadas telefónicas y recomendó a la ciudadanía desconfiar de cualquier contacto de este tipo.

¿Dónde denunciar o pedir orientación?

Ante cualquier duda, la Unidad de Policía Cibernética brinda atención las 24 horas a través de los siguientes canales oficiales:

Teléfono: 55 5242 5100, ext. 5086

55 5242 5100, ext. 5086 Correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx Aplicación: Mi Policía

Mi Policía Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Las autoridades pidieron no realizar pagos, no compartir información y reportar de inmediato cualquier intento de fraude.

