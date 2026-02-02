¿Se mueve? Como una estatua de mármol negro, el extraño look de Gesaffelstein en los Grammy 2026

| 18:16 | Georgina Becerril | Agencias
Gesaffelstein en los Premios Grammy 2026
Gesaffelstein en la alfombra roja de los Grammy.

El músico, productor y compositor francés, Gesaffelstein, impactó con su look que simulaba una obra de arte esculpida con mármol negro durante su paso en la alfombra roja de los Premio Grammy 2026, que tienen lugar este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

A su llegada, la prensa desconoció la identidad del músico gracias a su esculpido look oscuro del francés.

El DJ ganó en la categoría de Mejor Grabación Remix por la canción “Abracadabra” de Lady Gaga.

Esto marca el primer Grammy para el artista. Anteriormente, fue nominado a álbum del año en 2022 por su trabajo en “Donda” de Kanye West.

Ha colaborado con artistas de renombre como Lady Gaga, The Weeknd, Daft Punk, Kanye West, Lil Nas X y Charli XCX.

