Aumenta la UMA desde febrero de 2026 y suben multas, créditos y pensiones

Desde 2016 se implementó la UMA. Foto: Cuartoscuro

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) registrará un aumento a partir del 1 de febrero de 2026, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El ajuste tendrá impacto directo en multas, créditos, aportaciones, pensiones y diversas obligaciones legales en México.

La UMA es una unidad de referencia económica en pesos que se utiliza para calcular montos previstos en leyes federales, estatales y disposiciones jurídicas vigentes. Desde su creación en 2016, sustituyó al salario mínimo como base de cálculo, con el objetivo de evitar que los incrementos salariales impactaran de forma automática en obligaciones fiscales y administrativas.

Entre los conceptos que se determinan con base en la UMA se encuentran:

Multas administrativas y sanciones

Créditos fiscales

Cuotas y aportaciones

Límites de deducciones

Cálculos de pensiones y prestaciones

El ajuste anunciado por el Inegi fue difundido el 8 de enero y establece que la UMA registró una variación anual de 3.69% respecto a 2025. Este incremento entrará en vigor a partir del domingo 1 de febrero de 2026.

¿Cuál será el valor de la UMA en 2026?

El Inegi detalló los valores oficiales de la UMA que se aplicarán durante todo 2026 como referencia económica obligatoria. Los nuevos montos quedan establecidos de la siguiente forma:

UMA diaria : 117.31 pesos

: UMA mensual : 3 mil 566.22 pesos

: UMA anual: 42 mil 794.64 pesos

Estos valores se utilizarán para calcular obligaciones legales previstas en normativas fiscales, administrativas y de seguridad social, tanto a nivel federal como estatal.

¿Quién calcula y publica el valor de la UMA?

El cálculo y la publicación oficial del valor de la UMA es una atribución exclusiva del Inegi, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su Reglamento Interior.

Por esta razón, los valores que difunde el instituto son de aplicación obligatoria y deben utilizarse en todos los actos administrativos, fiscales y legales que así lo determinen, a partir de la fecha de entrada en vigor.

¿Por qué sube la UMA cada año?

La actualización anual de la UMA responde a un procedimiento definido en el Decreto de desindexación del salario mínimo. El Inegi explicó que el cálculo se realiza multiplicando el valor de la UMA vigente por la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al mes de diciembre.

En este caso, la inflación anual registrada en diciembre de 2025 fue de 3.69%, porcentaje que se utilizó como base para el ajuste aplicado a la UMA en 2026.

El incremento anual busca mantener la referencia económica actualizada conforme al comportamiento de los precios, sin vincularla directamente a los aumentos del salario mínimo.



