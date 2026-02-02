Fisicoculturista sufre terrible lesión al levantar 400 kg en gimnasio; video se viraliza

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

El fisicoculturista brasileño Ranieri Lopes Filho, de 31 años, sufrió la ruptura del tendón del cuádriceps mientras entrenaba piernas en un gimnasio de Teresina, capital del estado de Piauí, cuando intentaba levantar aproximadamente 400 kilogramos en una máquina de prensa de piernas.

El momento quedó grabado en video por el propio atleta. En las imágenes se observa que, tras iniciar el ejercicio, su pierna derecha se descompensa bajo el peso, lo que provoca la lesión y un dolor inmediato. Personas que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato para auxiliarlo, retiraron las pesas de la máquina y le brindaron apoyo en lo que llegaban los servicios de emergencia.

Una ambulancia lo trasladó a un hospital privado, donde especialistas confirmaron la ruptura del tendón que conecta el músculo del muslo con la rótula. Fue sometido a cirugía de urgencia al día siguiente para reparar la lesión.

Tras la operación, los médicos indicaron que deberá permanecer al menos tres semanas con la pierna completamente extendida, sin flexionar la rodilla. Posteriormente, iniciará un proceso de rehabilitación con fisioterapia, que incluirá electroestimulación y ejercicios leves para mantener la activación muscular.

En entrevista con medios locales, Lopes Filho describió el dolor como “absurdo” y expresó frustración, ya que se preparaba desde hace meses para competir en un campeonato de fisicoculturismo programado para mayo. Señaló que el dolor posterior a la cirugía fue incluso más intenso que el del momento de la lesión.

El atleta, que lleva cerca de 10 años entrenando, espera volver a caminar con normalidad en algunos meses. De acuerdo con su propio testimonio, la reanudación de entrenamientos de alta intensidad podría darse hacia finales de año.

