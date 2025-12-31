GENERANDO AUDIO...

El distintivo Hecho en México / Made in Mexico cerró 2025 con más de 4 mil empresas registradas y más de 6 mil productos certificados, informó la Secretaría de Economía, como parte de la estrategia para fortalecer la producción nacional, impulsar la calidad y aumentar el contenido nacional en el mercado interno.

De acuerdo con datos oficiales, el programa Hecho en México reconoce a emprendedores, mipymes y grandes empresas que cumplen con estándares de calidad y aportan al crecimiento económico del país. La política pública es impulsada por la Secretaría de Economía, en coordinación con Gobiernos estatales, cámaras empresariales y la iniciativa privada.

A diciembre de 2025, el sello ha sido otorgado a compañías de diversos sectores, lo que refleja una estrategia enfocada en recuperar la capacidad productiva nacional y fortalecer la confianza de los consumidores en los productos elaborados en el país.

Qué sectores concentran más empresas registradas

El sector más grande dentro del programa es el de alimentos, bebidas y agroindustria, donde conviven productores artesanales, mipymes y grandes corporativos. Aquí se concentran productos como salsas, botanas, mermeladas, cacao, amaranto y nopal, además de tequila 100% agave, mezcal artesanal, cerveza, vino y jugos.

También destacan los productos agropecuarios como miel, carne, lácteos y semillas. En este rubro aparecen empresas reconocidas como Sigma Alimentos, Bacardí, Jumex, Kimberly-Clark y Lyncott, junto a pequeños productores regionales.

El segundo bloque relevante es la industria manufacturera e industrial, con empresas de metalmecánica, acero, construcción, equipo eléctrico, mobiliario y refrigeración. Hay una fuerte presencia de compañías ligadas a infraestructura, transporte y fabricación de autobuses y camiones.

En textil, calzado y moda, el distintivo cubre desde ropa interior y uniformes hasta bordados artesanales, donde conviven marcas consolidadas como Diltex con productores indígenas y regionales.

Otros giros incluyen cosméticos y cuidado personal, dominados por marcas pequeñas y medianas, muchas de enfoque natural, así como tecnología, seguridad y defensa, donde resalta el sector de blindaje y equipo táctico.

Un dato clave es que el rubro de publicidad y servicios corporativos es importante. Muchas empresas registran el distintivo para servicios profesionales y promoción, lo que no implica producción física de bienes.

Postura oficial y visión del programa

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el objetivo es que “mientras más hagamos en México, mejor le irá a nuestra economía”, al generar más empleos, competitividad y bienestar. El programa forma parte de la visión económica del Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dependencia recordó que el trámite para usar el distintivo Hecho en México es gratuito, en línea y abierto a personas físicas y morales que produzcan o comercialicen bienes y servicios en el país.

