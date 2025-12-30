GENERANDO AUDIO...

Los aumentos aplican para países sin acuerdo comercial. Foto: AFP

La ropa importada de países con los que México no tiene Tratado de Libre Comercio -entre ellos China- recibirán un aumento de aranceles del 25% al 35% a partir del 1 de enero del 2026.

El pasado 29 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificó la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).

Con ello, establecieron nuevos montos arancelarios a importaciones de los países con los que México no tiene un Tratado de Libre Comercio. Entre estos, destacan países naciones como China que realizan grandes importaciones.

El incremento de aranceles va del 5% al 50% sobre el Valor de Aduana de distintos productos, por lo que, en la ropa, va del 25% al 35% para el 2026. Esto podría provocar un aumento al precio final en las prendas ofertadas en plataformas digitales de origen chino.

Aumento de aranceles en ropa

Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y similares (35%)

Cintas, bandas o ligas para cabello (25%)

Chales, bufandas, velos, mantillas, pañuelos de cuello y similares (25%)

Calzado (25% al 35%, dependiendo del tipo)

Fajas (25% al 35%)

Overoles y conjuntos de esquí (35%)

Prendas confeccionadas con tejido de punto (35%)

Pantimedias, leotardos y medias (35%)

Pantalones para hombres, mujeres y niños (25% al 35%)

Sostenes (35%)

Puedes consultar la lista completa de los productos que tendrán un aumento de aranceles para 2026 en el siguiente enlace.

¿Cuáles son los países exentos de aranceles?

Los nuevos aranceles contemplan aumentos de hasta el 50% en distintos productos. Los impuestos más altos se concentran en la industria del acero.

Dichos aranceles aplicarán para países con los que México no tenga un Tratado de Libre Comercio, los cuales, son la mayoría. Y es que, el Gobierno mexicano tiene 14 Tratados de Libre Comercio con 52 países, según la Secretaría de Economía. Entre ellos, no figuran países como China y Taiwán, que realizan grandes importaciones a México.

Países con Tratado de Libre Comercio

América del Norte (T-MEC)

Canadá

Estados Unidos

Unión Europea (TLCUEM – 27 países):

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC / EFTA):

Islandia

Liechtenstein

Noruega

Suiza

Asia y Oceanía (TIPAT y Bilaterales)

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT / CPTPP):

Australia

Brunéi Darussalam

Japón (También tiene un Acuerdo de Asociación Económica bilateral con México)

Malasia

Nueva Zelanda

Singapur

Vietnam

Reino Unido

América Latina y el Caribe

Alianza del Pacífico:

Chile (Tiene también un TLC bilateral)

Colombia (Tiene también un TLC bilateral)

Perú (Tiene también un TLC bilateral)

Centroamérica (Tratado de Libre Comercio Único):

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Otros Tratados Bilaterales:

Panamá

Uruguay

Medio Oriente

Israel

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: