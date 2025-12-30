GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que en 2026 reforzará su estrategia contra las empresas factureras, con nuevas herramientas para detener la emisión de facturas ilegales, iniciar procesos más rápidos y garantizar audiencias, confirmó Gari Flores Hernández, administrador general de Recaudación, en entrevista.

A partir del 1 de enero, el SAT podrá congelar el timbrado de facturas cuando detecte operaciones presuntamente ilegales. Con esta notificación arrancará de inmediato un debido proceso, que incluye derecho de audiencia y defensa, incluso ante tribunales.

De acuerdo con Gari Flores, el objetivo es actuar con mayor rapidez contra quienes no son contribuyentes reales. “Son empresas de papel que menoscaban el erario”, explicó. Antes, identificar y frenar a un facturero podía tardar hasta dos años; ahora, el SAT podrá hacerlo en menos de 30 días hábiles.

Modelos de riesgo y posibles sanciones penales

El funcionario detalló que el SAT fortalecerá sus modelos de riesgo para ubicar a estos no contribuyentes de forma más eficiente. La medida busca frenar el daño fiscal desde el inicio, sin esperar largos procesos administrativos.

Sobre la posibilidad de prisión preventiva, Flores aclaró que no será automática. La decisión quedará en manos de un juez, conforme a la Constitución y las leyes vigentes.

Qué pasará con grandes y pequeños contribuyentes

En el caso de grandes contribuyentes que impugnen créditos fiscales ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deberán dejar una garantía del interés fiscal. Por ejemplo, si el SAT determina un crédito de un millón de pesos, ese monto deberá garantizarse mientras dura el juicio. Si el SAT pierde, el dinero se devuelve; si gana, ya queda asegurado.

Para los pequeños contribuyentes, el mensaje es distinto. El SAT afirmó que evitará actos de molestia y priorizará la orientación y el servicio, ya que existen más de 60 millones de contribuyentes activos.

El SAT aseguró que estos cambios buscan combatir delitos fiscales sin afectar a quienes cumplen

