Petróleo baja y mercados cierran en verde ante señales de negociación con Irán

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Mercados se mueven ante expectativas en Medio Oriente. Fotos: AFP

Las bolsas internacionales cerraron al alza este 25 de marzo, mientras los precios del petróleo registraron una caída, en medio de expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

En Wall Street, los principales índices terminaron en terreno positivo:

Dow Jones : +0.66%

: +0.66% Nasdaq : +0.77%

: +0.77% S&P 500: +0.54%

El desempeño estuvo impulsado por la baja en los energéticos y por señales de posibles negociaciones para reducir tensiones en Medio Oriente.

Petróleo cae más de 2% tras señales diplomáticas

Los precios del crudo retrocedieron este miércoles, presionados por expectativas de un posible acuerdo que reduzca el riesgo de interrupciones en el suministro.

Brent : -2.17%, en 102.22 dólares por barril

: -2.17%, en WTI: -2.20%, en 90.32 dólares por barril

Durante la jornada, ambos referentes llegaron a caer hasta 6%, aunque moderaron sus pérdidas hacia el cierre.

Analistas atribuyen el movimiento al optimismo del mercado.

“Parece que hay mucha esperanza sobre la posibilidad de un acuerdo o algún tipo de cese al fuego”, señaló Stephen Schork, de The Schork Group.

Señales de negociación contrastan con presión de EE. UU.

Desde la Casa Blanca, se afirmó que continúan las negociaciones con Irán, aunque con advertencias.

El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría intensificar su postura si no hay avances.

Pese a los contactos diplomáticos, no hay acuerdos concretos, y el conflicto en la región se acerca al primer mes.

En paralelo, especialistas destacan señales desde Irán, como la propuesta de permitir el tránsito seguro de embarcaciones no hostiles por el estrecho de Ormuz, punto clave por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Bolsa Mexicana repunta más de 3% y recupera terreno

En México, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias relevantes.

El S&P/BMV IPC avanzó:

+3.67% , equivalente a 2,412.46 puntos

, equivalente a Se ubicó en 68,187.6 unidades

Con un volumen de más de 202 millones de acciones

El repunte refleja un mayor apetito por riesgo entre inversionistas, tras sesiones previas marcadas por volatilidad.

Europa sube pese a dudas sobre acuerdo con Irán

Las bolsas europeas también cerraron en positivo, impulsadas principalmente por la caída del petróleo:

París: +1.33%

Fráncfort: +1.41%

Madrid: +1.54%

Londres: +1.42%

Milán: +1.48%

Sin embargo, el avance se dio pese a que Irán mantiene reservas frente a propuestas de paz impulsadas por Washington.

Mercados reaccionan con optimismo, pero persiste incertidumbre

Aunque los mercados financieros muestran señales de alivio, analistas advierten que el panorama sigue condicionado por la evolución del conflicto.

“Lo que está claro es que Trump quiere que esta guerra termine”, señaló Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote a la agencia AFP.

Por ahora, el comportamiento del petróleo y las bolsas continuará atado a cualquier señal —positiva o negativa— sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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