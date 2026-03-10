Ante volatilidad de las gasolinas, gobierno apuesta al IEPS

GENERANDO AUDIO...

La guerra en Medio Oriente provocó un fuerte movimiento en los precios internacionales del petróleo, lo que encendió alertas sobre un posible impacto en el precio de la gasolina en distintos países, incluido México. Analistas citados por The Wall Street Journal advierten que el mundo enfrenta la crisis energética más severa desde la década de 1970.

En apenas horas, los mercados registraron aumentos bruscos. El petróleo Brent alcanzó los 116.10 dólares por barril, con un alza de 25.22%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) llegó a 115.91 dólares, con un incremento cercano al 28%. La mezcla mexicana se ubicó previamente en 83.64 dólares por barril, según datos de Investing y Pemex.

Gobierno de México apuesta al IEPS para frenar alza de gasolina

Ante este escenario, el Gobierno de México apuesta a mecanismos fiscales y acuerdos con empresarios para evitar que suba el precio de la gasolina. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que existe un mecanismo para ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) cuando el costo internacional del combustible aumenta.

“Si aumenta el precio de la gasolina por la producción o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país”, explicó la mandataria.

Además, el gobierno firmó nuevamente un acuerdo con empresarios del sector para mantener controlado el precio del combustible.

“Esta semana firmamos de nuevo con los gasolineros que la gasolina magna no suba de 24 pesos por litro, que es lo que hicimos el año pasado”, señaló Sheinbaum.

México sigue el conflicto y prepara medidas preventivas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que el gobierno mantiene un monitoreo permanente del conflicto internacional y su impacto en los mercados energéticos.

Explicó que la evolución del precio dependerá del tiempo que dure la guerra en Medio Oriente. Por ahora, las autoridades trabajan junto con la Secretaría de Hacienda para evaluar posibles medidas.

“Va a depender del tiempo que este conflicto perdure. En este momento es difícil prever cuánto va a durar, pero México está atento y hay una serie de medidas previstas por si se prolonga”, afirmó.

Industria advierte impacto en combustibles y transporte

Sectores industriales ya observan efectos por la volatilidad en los precios del petróleo.

El presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz, señaló que el aumento del combustible impacta directamente en costos de transporte y producción.

El directivo explicó que diésel y gasolinas son insumos clave para mover mercancías y también para industrias como la química, los plásticos y el sector automotriz.

Por ahora, la expectativa es que la turbulencia en los mercados energéticos sea temporal. Sin embargo, especialistas advierten que el panorama a mediano y largo plazo sigue siendo incierto.

