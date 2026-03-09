México analiza posibles impactos por petróleo arriba de 100 dólares

GENERANDO AUDIO...

El precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ya encendió alertas en México. Ante este escenario, el Gobierno federal confirmó que se mantiene en fase preventiva para evaluar posibles impactos en la economía.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, informó que la administración federal analiza medidas junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque por ahora la estrategia se mantiene bajo reserva.

Precio del petróleo sube por conflicto en Medio Oriente

Durante el fin de semana, los principales indicadores petroleros registraron un fuerte aumento:

Brent , referencia del Mar del Norte

, referencia del Mar del Norte West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos

Ambos superaron la barrera de los 100 dólares por barril, impulsados por la incertidumbre en los mercados energéticos debido al conflicto.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, el impacto dependerá de cuánto tiempo dure la crisis internacional.

“México está atento y hay una serie de medidas previstas por si se prolonga”, señaló el funcionario al explicar que el seguimiento se realiza de manera constante.

Industria automotriz y autopartes ya resienten efectos

El aumento en el precio del petróleo también comienza a impactar a la industria.

Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), explicó que los movimientos del crudo afectan directamente el transporte de mercancías y la producción de insumos industriales.

Entre los sectores que podrían resentir el impacto están:

Transporte de mercancías por el costo del diésel

por el costo del diésel Producción de plásticos

Industria química

Fabricación automotriz

El directivo señaló que el efecto ya se refleja en el precio de la gasolina en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Impacto dependerá de cuánto dure el conflicto

La Industria Nacional de Autopartes advirtió que el impacto podría ser temporal si el conflicto dura alrededor de un mes, pero si se prolonga podría generar presiones más duraderas en los precios.

Aun así, el sector considera que también podrían surgir oportunidades para México, especialmente en la producción de materias primas vinculadas al petróleo.

Por ahora, autoridades económicas mantienen monitoreo constante del mercado energético internacional para evaluar posibles medidas si la crisis se prolonga.

