Cuándo podría aumentar costo de la gasolina en México; economista lo explica

El precio del petróleo se ha vuelto altamente volátil en los últimos días debido al conflicto en Medio Oriente, lo que ha generado incertidumbre sobre el costo de los combustibles en varios países. Cuando el crudo sube, suele impactar directamente en los precios de la gasolina y el diésel.

En México, el efecto puede sentirse en el bolsillo de los consumidores, ya que el país depende en parte de combustibles importados. Analistas advierten que, si el conflicto internacional se prolonga, el impacto podría reflejarse en la inflación y en el precio de los combustibles.

Precio del petróleo podría impactar gasolina en México

La economista Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, explicó que el precio del petróleo y de la gasolina se mantiene muy volátil, con movimientos bruscos en cuestión de horas.

Según señaló, cuando sube el precio de referencia de la gasolina en Estados Unidos, en México también se registra un incremento, aunque no de forma proporcional.

De acuerdo con estimaciones de su institución, por cada aumento de 1% en el precio de la gasolina en Estados Unidos, en México el precio puede subir alrededor de 0.27%, especialmente en la gasolina premium.

Precio de la gasolina podría aumentar después del 15 de marzo

En México existe un mecanismo fiscal llamado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que funciona como un “colchón” para evitar aumentos abruptos en el precio de los combustibles. Este impuesto permite que el gobierno reduzca temporalmente la carga fiscal cuando suben los precios internacionales. Sin embargo, la economista advirtió que esto también implica menores ingresos para el gobierno, lo que puede generar presión en las finanzas públicas.

De acuerdo con la analista, el precio de la gasolina podría aumentar después de la primera quincena de marzo, debido a la tendencia inflacionaria de los últimos meses. Así, si el conflicto continúa, el costo podría ser mayor después del día 15.

México importa alto porcentaje de gasolina

Un factor clave es que México importa un alto porcentaje de la gasolina que consume, principalmente desde Estados Unidos. Por esta razón, los cambios en el precio internacional suelen reflejarse en el mercado nacional.

Además, un incremento sostenido en los combustibles podría provocar efectos en cadena en otros productos, ya que el transporte y la logística dependen del costo de la energía.

Por último, la economista Siller advirtió que, si el conflicto se prolonga, el aumento en los energéticos podría mantener la inflación por encima del 4%. Por ello, también se limitarían posibles recortes en la tasa de interés del Banco de México.

