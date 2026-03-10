2008, 2011 y 2022: los años en que el petróleo superó los 100 dólares

GENERANDO AUDIO...

El precio internacional del petróleo ha vivido auténticas montañas rusas en las últimas décadas, con momentos en los que el barril superó niveles históricos y otros en los que se desplomó de forma abrupta. Este lunes 9 de marzo, el precio por barril alcanzó los 119 dólares, lo que generó preocupación a nivel internacional.

Datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA) muestran cómo factores geopolíticos, crisis económicas y cambios en la demanda mundial han marcado los picos más altos del crudo desde principios de siglo.

A partir de los registros mensuales del organismo estadounidense, es posible identificar los momentos en que el petróleo alcanzó sus niveles más elevados, así como las etapas en que el mercado entró en una fase de estabilidad o caída.

2008: el año del máximo histórico

El 2008 se mantiene como el momento en que el petróleo alcanzó sus niveles más altos en el mercado internacional en los últimos 25 años.

Según los datos de la EIA, el precio promedio mensual del barril escaló rápidamente durante la primera mitad del año:

Enero: 92.97 dólares

Marzo: 105.45 dólares

Abril: 112.58 dólares

Mayo: 125.40 dólares

Junio: 133.88 dólares

Julio: 133.37 dólares

El pico se registró en junio de 2008, cuando el barril alcanzó 133.88 dólares, el valor mensual más alto de toda la serie presentada en la tabla de la EIA.

Tras ese máximo, los precios comenzaron a descender con rapidez hacia el final del año, cuando el barril cerró diciembre en 41.12 dólares, una caída abrupta respecto a los niveles alcanzados meses antes.

2011 y 2012: la segunda gran ola de precios altos

Después del desplome posterior a 2008, el mercado petrolero volvió a entrar en una fase de precios elevados entre 2011 y 2012.

En 2011, los registros mensuales muestran varios momentos por encima de los 100 dólares por barril, con el punto más alto en abril, cuando el precio alcanzó 109.53 dólares.

Durante 2012, el petróleo mantuvo una tendencia similar:

Enero: 100.27 dólares

Febrero: 102.20 dólares

Marzo: 106.16 dólares

Abril: 103.32 dólares

Aunque los precios comenzaron a moderarse hacia mediados del año, el crudo se mantuvo cerca del umbral de los 100 dólares durante buena parte de ese periodo.

2013 y 2014: estabilidad cerca de los 100 dólares

Entre 2013 y 2014, el petróleo se mantuvo en niveles elevados pero más estables.

En 2013, los precios superaron nuevamente los 100 dólares en varios meses, con registros como:

Julio: 104.67 dólares

Agosto: 106.57 dólares

Septiembre: 106.29 dólares

Octubre: 100.54 dólares

Para 2014, el crudo volvió a rebasar los 100 dólares en distintos momentos del año, alcanzando 105.79 dólares en junio, uno de los valores más altos de ese periodo.

El desplome de 2015 y la recuperación gradual

Después de varios años de cotizaciones altas, el mercado petrolero entró en una fase de fuerte corrección en 2015.

Los precios cayeron por debajo de los 60 dólares durante gran parte del año, e incluso descendieron hasta 37.19 dólares en diciembre de 2015, uno de los niveles más bajos del periodo mostrado.

Durante los años posteriores el crudo mostró una recuperación gradual, con valores generalmente entre 50 y 70 dólares en varios momentos entre 2017 y 2019.

2022: el petróleo vuelve a superar los 100 dólares

El mercado volvió a registrar precios elevados en 2022, cuando el barril volvió a colocarse por encima de los 100 dólares en diversos meses.

Los registros de la EIA muestran:

Marzo: 108.50 dólares

Abril: 101.78 dólares

Mayo: 109.55 dólares

Junio: 114.84 dólares

El máximo de este ciclo ocurrió en junio de 2022, con 114.84 dólares por barril, el nivel más alto desde la gran escalada registrada en 2008.

