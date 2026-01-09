Antes de firmar tu crédito automotriz, revisa estos costos ocultos que encarecen tu auto

GENERANDO AUDIO...

Si en esta temporada estás por adquirir un auto a crédito, no estaría mal que le echaras un ojo al crédito automotriz, el cual va más allá de la mensualidad. De acuerdo con la guía del Banco de México (Banxico), factores como el enganche, el plazo, el CAT, las comisiones, los seguros y otros gastos iniciales pueden elevar de forma significativa el precio final del auto, haciendo que termines pagando mucho más de lo que imaginabas.

El mejor crédito automotriz no es el de la mensualidad más baja

A veces las mensualidades más bajas te hacen decidirte, pero ojo, pues Banxico subraya que el mejor crédito automotriz es el que se adapta a tus necesidades de monto y plazo, pero al menor costo total posible.

Un error común es elegir plazos largos sólo para reducir la mensualidad, cuando en realidad eso implica:

Más intereses

Más comisiones

Más seguros durante toda la vida del crédito

La recomendación es elegir un pago periódico que puedas cubrir, pero con el plazo más corto posible.

El CAT: el indicador clave para comparar créditos

Para comparar créditos automotrices, Banxico recomienda fijarse en el Costo Anual Total (CAT), ya que permite ver el costo real del financiamiento.

El CAT incluye intereses, comisiones y seguros

incluye intereses, comisiones y seguros Entre más bajo sea el CAT, más barato será el crédito

Es la forma más sencilla de comparar productos entre bancos

¿Qué enganche es recomendable al contratar un crédito automotriz?

Banxico recomienda contar con un enganche mínimo del 10% del valor del auto, ya que:

Muchos bancos solo financian hasta el 90% del valor del vehículo

Un mayor enganche reduce el monto del crédito

A menor crédito, menores intereses a pagar en el largo plazo

Entre mayor sea el enganche, más opciones de crédito tendrás y mejores condiciones podrás encontrar.

Estos son los gastos iniciales que debes considerar

Antes de firmar, Banxico advierte que el crédito automotriz implica varios costos iniciales, además del precio del auto:

Enganche : Se recomienda al menos el 10%

: Se recomienda al menos el Tenencia : Aproximadamente el 3% del valor comercial del auto

: Aproximadamente el Verificación y placas : El costo varía según el estado

: El costo varía según el estado Comisión por apertura : Depende del banco En promedio ronda el 2% del monto del crédito Algunos bancos no la cobran Puede incorporarse al crédito, pero genera intereses

: Seguro de vida y de daños : El costo varía por banco Puede diferirse dentro del crédito con intereses No estás obligado por ley a contratarlos con el banco

:

Ojo: algunos costos pueden parecer invisibles

Banxico señala que algunos bancos:

Reducen o eliminan comisiones

Ofrecen descuentos en seguros

Ajustan condiciones para atraer clientes

Por eso, es fundamental comparar varias opciones antes de decidir.

¿Cómo reducir los intereses de tu crédito automotriz?

Según Banxico, los intereses dependen de:

El saldo del crédito

La tasa de interés

Para pagar menos intereses puedes:

Dar un enganche mayor

Realizar pagos adelantados para reducir el saldo de la deuda

Ambas acciones disminuyen el monto sobre el que se calculan los intereses.

La clave antes de firmar: comparar y leer todo

Antes de contratar un crédito automotriz, Banxico recomienda:

Usar un comparador de crédito

Revisar el CAT

Identificar todos los gastos iniciales

Confirmar si comisiones y seguros se integran al crédito

Elegir el producto que represente menor costo total, no solo la mensualidad más baja

