¿Qué es la UMA y por qué influye en pagos y sanciones?

Desde 2016 se implementó la UMA. Foto: Cuartoscuro

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es el parámetro que se usa en México para calcular multas, pagos de trámites, aportaciones patronales y algunos créditos, por lo que su valor impacta directamente en obligaciones que millones de personas y empresas deben cubrir cada año.

Desde 2016, la UMA sustituyó al salario mínimo como referencia para estos cálculos, con el objetivo de evitar que el aumento salarial encarezca automáticamente sanciones, cuotas y obligaciones legales.

¿Qué es la UMA y cómo se fija su valor?

La UMA es una referencia económica en pesos utilizada para determinar la cuantía de las obligaciones previstas en leyes federales, estatales y disposiciones jurídicas relacionadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi es el organismo encargado de calcular y publicar su valor cada año, con base en la inflación registrada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Valor de la UMA en 2026

Para 2026, el Inegi informó que el valor de la UMA será:

Diaria: 117.31 pesos

117.31 pesos Mensual: 3,566.22 pesos

3,566.22 pesos Anual: 42,794.64 pesos

El valor mensual se obtiene multiplicando la UMA diaria por 30.4, mientras que el anual resulta de multiplicar el valor mensual por 12.

¿Para qué se usa la UMA?

La UMA se utiliza para calcular, entre otros conceptos:

Multas y sanciones administrativas

Costos de trámites gubernamentales

Aportaciones patronales , como las relacionadas con el alta de empresas ante el IMSS

, como las relacionadas con el alta de empresas ante el Algunos créditos y obligaciones establecidas en ley

De acuerdo con autoridades federales, su creación permitió separar el crecimiento del salario mínimo del incremento automático de estas obligaciones.

¿Cómo impacta la UMA en créditos y pensiones?

Algunos créditos hipotecarios y prestaciones laborales están denominados en UMAs, lo que implica que su monto aumenta cada año conforme a la inflación.

El Infonavit ha recomendado a los trabajadores convertir los créditos contratados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, ya que durante años la UMA fue utilizada como referencia para su cálculo.

En el caso del Fovissste, algunos créditos continúan cotizándose en UMAs, lo que puede encarecer el pago total con el paso del tiempo.

También existen pensiones contributivas, como algunas relacionadas con la CNTE, que se calculan con base en esta unidad y no en pesos.

¿Por qué dejó de usarse el salario mínimo?

La Cámara de Diputados explicó que la UMA se creó para evitar que el aumento al salario mínimo elevara de forma automática multas, trámites y otros pagos legales, y en su lugar reflejar únicamente el comportamiento de la inflación.

