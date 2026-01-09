Salario mínimo en México mejora su posición regional, según datos oficiales

GENERANDO AUDIO...

En 2026, el salario mínimo en México registró un aumento de 13% respecto al año anterior, un ajuste que mejora su posición en los comparativos regionales de América Latina, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno federal. Sin embargo, otros rankings internacionales colocan al país en una posición distinta, al considerar variables adicionales como el tipo de cambio, el poder adquisitivo y metodologías comparativas en dólares.

Mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ubica a México entre los primeros lugares regionales, un análisis de Bloomberg sitúa al país en el quinto puesto, evidenciando diferencias relevantes en la forma de medir el ingreso mínimo.

Aumento al salario mínimo en México en 2026

El Congreso aprobó para 2026 un incremento de 13% al salario mínimo, con lo que el ingreso mensual alcanza aproximadamente 9 mil 582 pesos, de acuerdo con cifras oficiales. Este ajuste se enmarca en una tendencia regional de mejora salarial.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los salarios mínimos en América Latina han mostrado incrementos reales que van del 10% al 60% entre 2012 y 2025, lo que refleja una recuperación parcial del poder adquisitivo en varios países de la región.

Ranking regional según la Secretaría del Trabajo

Con base en el tipo de cambio del 8 de enero de 2026, la STPS elaboró un comparativo del salario mínimo mensual en dólares, donde México se ubica en el tercer lugar de América Latina.

El listado lo encabeza Uruguay con 629.04 dólares, seguido de Chile con 565.95 dólares y México con 536.62 dólares. Detrás se encuentran Colombia (532 dólares), Guatemala (522.30 dólares) y Belice (519.60 dólares).

Más abajo aparecen Ecuador (482 dólares), Bolivia (478.50 dólares), Honduras (461.35 dólares), Paraguay (434.86 dólares) y El Salvador (408.80 dólares). Los salarios más bajos corresponden a Panamá (350 dólares), Perú (335.61 dólares), Brasil (307.99 dólares), Argentina (231.88 dólares) y Nicaragua (217.61 dólares).

El contraste con el ranking de Bloomberg

En contraste, un análisis de Bloomberg, que incluye a 19 países de América Latina, coloca a México en el quinto lugar regional, bajo una metodología que pondera el salario mínimo en dólares y otras variables económicas. Cabe resaltar que la empresa se basa en el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con ese ranking, Costa Rica lidera la región con 751 dólares, seguida por Uruguay (648 dólares) y Panamá (636.8 dólares). En este listado, Chile aparece con 597 dólares y México con 533 dólares, mientras que Venezuela (0.44 dólares) y Cuba (4.8 dólares) registran los ingresos mínimos más bajos.

Colombia se mantiene en una posición intermedia, por encima de países como Paraguay (428 dólares), Perú (335 dólares) y Brasil (295 dólares).

Diferencias metodológicas y salario por sector

Bloomberg advierte que en al menos seis países, entre ellos Panamá, Guatemala y República Dominicana, el salario mínimo varía por sector y tamaño de empresa, lo que puede explicar las diferencias frente al ranking de la STPS.

Por ejemplo, si se toma una de las variables salariales más bajas en Panamá, el ingreso mínimo coincide con el cálculo de la STPS, ubicándolo en 350 dólares mensuales.

Costa Rica, un caso atípico en la región

En el caso de Costa Rica, la diferencia entre rankings podría explicarse por su nivel económico superior al promedio regional. Incluso frente al segundo lugar del ranking de Bloomberg, el país mantiene una brecha de 103 dólares, lo que subraya el contraste con el resto de América Latina.

Más allá del lugar en el ranking

En América Latina, el salario mínimo funciona como una referencia económica y social clave, pero su impacto real depende de factores como la informalidad laboral, la inflación y la presión fiscal en cada país.

En ese contexto, el contraste entre rankings refleja principalmente un cambio de metodología, más que una contradicción directa en los datos y a pesar de esa diferencia, México aún se encuentra dentro del top de las naciones con el mejor salario de la región.

