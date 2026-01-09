GENERANDO AUDIO...

La mayor parte de los empleos reportados por IMSS provienen de plataformas. Getty

El empleo formal en México registró en 2025 su peor desempeño de los últimos cinco años, al reportar la creación de apenas 72 mil 176 puestos de trabajo, sin considerar el programa piloto de trabajadores de plataformas digitales, de acuerdo con cifras del IMSS y estimaciones del grupo financiero Base.

Este resultado contrasta con los niveles observados en años previos y sólo es superado por 2020, cuando se registró una pérdida neta de 647 mil 710 empleos formales como consecuencia directa del impacto económico de la pandemia de Covid-19.

Si se incorpora el programa piloto de formalización de trabajadores de aplicaciones digitales, el número total de plazas formales creadas en 2025 asciende a 278 mil 697, lo que representa un incremento de 30% frente a lo observado en 2024, aunque especialistas advierten que su alcance es limitado dentro del mercado laboral total.

Empleo formal y comportamiento mensual del IMSS

El IMSS informó que durante diciembre se eliminaron 320 mil 692 puestos de trabajo, una cifra que, de acuerdo con Base, responde a un comportamiento estacional recurrente asociado al cierre de año, cuando se observa tradicionalmente una destrucción de empleos formales.

En cuanto al registro patronal, el instituto reportó que al cierre de diciembre existían 1 millón 29 mil 280 patrones, lo que significó una reducción de 6 mil 839 registros respecto a noviembre. Este indicador ha mostrado una tendencia negativa persistente.

De acuerdo con el análisis, el total de patrones ha presentado disminuciones mensuales en 19 de los últimos 20 meses, lo que refleja un entorno complejo para la actividad empresarial formal.

Caída anual de patrones y comparación histórica

Respecto a diciembre de 2024, el número de patrones disminuyó en 25 mil 667 registros, equivalente a una contracción anual de 2.43%. Con ello, se acumulan 18 meses consecutivos de caídas a tasa anual, un comportamiento que no se observaba desde el periodo comprendido entre abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro patronal descendió durante 30 meses consecutivos.

Empleo formal creado entre enero y octubre de 2025

Entre enero y octubre de 2025, el IMSS reportó la creación de 400 mil empleos formales, sin considerar los generados por plataformas digitales. Esta cifra representa 32.7% menos que los 594 mil 556 empleos creados en el mismo periodo de 2024.

El menor ritmo de generación de plazas se reflejó también en la tasa de crecimiento del empleo formal, que se ubicó en 1.8%, frente al 2.7% registrado un año antes.

Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que al 31 de octubre se alcanzaron 22 millones 639 mil 50 puestos de trabajo, la segunda cifra más alta desde que se tiene registro administrativo.

Subocupación y empleo en plataformas digitales

En entrevista con Uno TV, Óscar Ocampo, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que la tasa de desempleo reportada por el INEGI, de 2.7%, no necesariamente refleja un mercado laboral sólido, debido a la metodología de medición.

Detalló que una parte de la población ocupada se encuentra en condiciones de subocupación, con jornadas incompletas o búsqueda activa de más horas de trabajo.

Sobre el programa piloto de plataformas digitales, Ocampo señaló que representa un avance en la formalización, aunque su impacto no es alto. Indicó que sólo 150 mil personas, de más de un millón registradas, superan el umbral para ser consideradas empleos formales, cifra que coincide con los 550 mil 794 trabajadores reportados recientemente por el IMSS en redes sociales.

Manufactura, construcción y desigualdad regional

El especialista del IMCO indicó que los sectores más afectados por la desaceleración del empleo formal en México son la manufactura y la construcción. Explicó que, a diferencia de 2024, en 2025 no se cuenta con el impulso de obras emblemáticas de la administración federal.

También advirtió que la desaceleración no es homogénea a nivel nacional. En estados como Campeche, se relaciona con el declive petrolero; en Chiapas, con la falta de inversión; y en Quintana Roo, con una menor llegada de turistas.

De cara a 2026, Ocampo señaló que el principal riesgo para el mercado laboral será la falta de crecimiento económico, aunque anticipó que el Mundial de Futbol 2026 podría generar un repunte temporal en el sector servicios en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con efectos estacionales en turismo, hotelería y transporte.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.