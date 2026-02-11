Así te afectan los cambios fiscales que implementa el SAT en 2026

GENERANDO AUDIO...

Este 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará una serie de cambios fiscales que impactarán de manera directa a contribuyentes: personas físicas y morales. Las modificaciones buscan fortalecer la recaudación, reducir la evasión y ampliar el uso de herramientas tecnológicas para el control de ingresos, pagos y obligaciones fiscales.

Aumento en la tasa de recargos por pagos extemporáneos

Uno de los ajustes más relevantes es el incremento en la tasa de recargos por pagos fuera del plazo establecido. Hasta 2025, la tasa era de 1.47% mensual, pero para 2026 aumentará a 2.07%, lo que representa un alza de 0.40% a diferencia del anterior.

Este cambio tiene como objetivo reforzar la disciplina fiscal y desincentivar los retrasos en el cumplimiento de obligaciones, ya que los adeudos fiscales generarán un mayor costo financiero para los contribuyentes.

Mayor intercambio de información en tiempo real

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también ampliará el acceso y cruce automático de información mediante el intercambio en tiempo real de bases de datos con contribuyentes y terceros. Con esta medida, la autoridad podrá monitorear ventas e ingresos de forma inmediata, detectando discrepancias sin necesidad de auditorías manuales.

Esta estrategia se apoya en el uso intensivo de tecnología y análisis de datos, lo que permitirá una supervisión más constante sobre las operaciones económicas declaradas.

Nuevas reglas para la cancelación de facturas

Otro cambio clave es la restricción en la cancelación de facturas. Hasta ahora, los contribuyentes contaban con una prórroga para cancelar comprobantes fiscales de ejercicios anteriores. Con la nueva disposición, las facturas sólo podrán cancelarse dentro del mes en que fueron emitidas.

Esta medida busca evitar el uso indebido de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) para disminuir obligaciones fiscales de manera posterior a la emisión.

Incremento en la retención sobre intereses del ahorro

En 2026 también se aplicará un aumento en la tasa de retención sobre los intereses del ahorro, que se elevará en 0.9%. Este ajuste impactará directamente en el rendimiento neto de cuentas bancarias e instrumentos financieros, al reducir el ingreso final que reciben los ahorradores.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que este cambio tiene como finalidad ampliar la base de recaudación en un contexto de bajos rendimientos reales.

Consulta pública del cumplimiento fiscal

Finalmente, se habilitará la opción de cumplimiento fiscal público, que permitirá a terceros autorizados consultar el estatus fiscal de un proveedor o contribuyente. Esta herramienta busca dar mayor certeza en procesos de contratación, aunque también expone a los contribuyentes a una verificación más visible de su situación fiscal.

Mayor fiscalización y uso de tecnología

Además de estos puntos, especialistas anticipan que el SAT intensificará el uso de tecnología para emitir propuestas automáticas de pago de IVA con base en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), así como una mayor vigilancia sobre activos virtuales, con nuevos requisitos de reporte para prevenir omisiones fiscales.

Ante este escenario, el cumplimiento oportuno de obligaciones y la asesoría fiscal especializada serán factores clave para evitar sanciones y recargos.

