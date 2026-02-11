Confirma el SAT que no revisará depósitos en efectivo menores a 15 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

¿Qué cantidades activan una alerta ante el SAT? Foto: Uno TV

El SAT aclaró que recibir dinero en tu cuenta bancaria no implica automáticamente una revisión, siempre que los depósitos en efectivo no superen los 15 mil pesos mensuales.

“Están obligados al pago del impuesto a los depósitos en efectivo las personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, que realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan en las instituciones del sistema financiero, cuya suma exceda 15 mil pesos en un mes”. Artículos 1 y 4 de la LIDE

El monto clave es 15 mil pesos

Cuando el dinero llega por transferencias electrónicas, como las hechas vía SPEI, no existe un límite máximo que obligue a declarar sólo por el monto recibido. Estas operaciones permiten identificar al emisor y el concepto, por lo que cantidades altas no activan de inmediato una fiscalización.

Los topes en transferencias dependen de cada banco, no de una regla fiscal directa.

El escenario cambia con los depósitos en efectivo. La ley obliga a los bancos a reportar al SAT los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos, ya sea en una sola operación o acumulados en un mes.

Si el monto en efectivo se mantiene por debajo de ese umbral, no hay un aviso automático a la autoridad. Es decir, no se genera una intervención directa.

¿Qué pasa si superas los 15 mil pesos en efectivo?

Rebasar los 15 mil pesos en efectivo no es ilegal. Tampoco significa que haya un delito. Pero sí abre la puerta a que el SAT pueda pedir información para verificar el origen del dinero.

En caso de revisión, el contribuyente debe demostrar la procedencia de los recursos con:

Facturas

Recibos

Contratos

Comprobantes fiscales digitales

Todo depende del tipo de ingreso.

Cuando el dinero proviene de remesas o apoyos familiares, pueden estar exentos de impuestos si vienen de familiares directos como padres, hijos o cónyuge. También aplican reglas especiales para donaciones cuyo monto anual no exceda el equivalente a tres salarios mínimos de la región.

Fuera de esos casos, los ingresos deben declararse y podrían generar obligaciones fiscales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.