Aumenta salario, pero la canasta sube 5.1%; esto es lo que puedes comprar con $2,486

Carne y otros productos que subieron junto al salario mínimo.

El INEGI informó que la canasta alimentaria aumentó 5.1% anual en el ámbito urbano y 3.8% en el rural en enero de 2026, lo que elevó la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) a $2,486.40 en zonas urbanas y $1,863.17 en zonas rurales, monto mínimo necesario para cubrir únicamente alimentos.

El Instituto actualizó las Líneas de Pobreza el 11 de febrero de 2026, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

¿Para qué alcanza con $1,863.17 en el ámbito rural y $2,486.40 en el urbano?

De acuerdo con el INEGI, estos montos cubren exclusivamente el costo mensual de la canasta alimentaria, es decir, los productos básicos que una persona requiere para su alimentación durante un mes.

Ámbito rural: ¿qué cubren $1,863.17 al mes?

En el ámbito rural, los $1,863.17 mensuales permiten adquirir los siguientes productos y cantidades diarias, con sus respectivos precios y valor mensual estimado dentro de la canasta:

Tortilla de maíz : 220.80 gramos diarios

Precio: $23.11 por kilo

Valor mensual: $153.11

: 220.80 gramos diarios Precio: $23.11 por kilo Valor mensual: Bistec de res : 18.77 gramos diarios

Precio: $196.96 por kilo

Valor mensual: $110.90

: 18.77 gramos diarios Precio: $196.96 por kilo Valor mensual: Leche pasteurizada de vaca : 120.56 gramos diarios

Precio: $26.61 por litro

Valor mensual: $96.25

: 120.56 gramos diarios Precio: $26.61 por litro Valor mensual: Frijol en grano : 64.58 gramos diarios

Precio: $33.14 por kilo

Valor mensual: $64.22

: 64.58 gramos diarios Precio: $33.14 por kilo Valor mensual: Huevo : 43.04 gramos diarios

Precio: $53.91 por kilo

Valor mensual: $69.61

: 43.04 gramos diarios Precio: $53.91 por kilo Valor mensual: Jitomate : 68.01 gramos diarios

Precio: $29.65 por kilo

Valor mensual: $60.49

: 68.01 gramos diarios Precio: $29.65 por kilo Valor mensual: Plátano : 32.90 gramos diarios

Precio: $20.81 por kilo

Valor mensual: $20.53

: 32.90 gramos diarios Precio: $20.81 por kilo Valor mensual: Refrescos de cola y sabores: 123.51 gramos diarios

Precio: $23.69 por litro

Valor mensual: $87.79

Además, la canasta rural contempla alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, cuyo valor mensual asciende a $420.54, uno de los componentes de mayor peso dentro del total.

Ámbito urbano: ¿qué cubren $2,486.40 al mes?

En el ámbito urbano, los $2,486.40 mensuales cubren una canasta con volúmenes distintos y precios actualizados a enero de 2026:

Tortilla de maíz : 139.92 gramos diarios

Precio: $23.55 por kilo

Valor mensual: $98.84

: 139.92 gramos diarios Precio: $23.55 por kilo Valor mensual: Bistec de res : 21.33 gramos diarios

Precio: $201.95 por kilo

Valor mensual: $129.20

: 21.33 gramos diarios Precio: $201.95 por kilo Valor mensual: Leche pasteurizada de vaca : 206.26 gramos diarios

Precio: $25.84 por litro

Valor mensual: $159.92

: 206.26 gramos diarios Precio: $25.84 por litro Valor mensual: Frijol en grano : 51.15 gramos diarios

Precio: $34.93 por kilo

Valor mensual: $53.60

: 51.15 gramos diarios Precio: $34.93 por kilo Valor mensual: Huevo : 37.21 gramos diarios

Precio: $50.73 por kilo

Valor mensual: $56.63

: 37.21 gramos diarios Precio: $50.73 por kilo Valor mensual: Jitomate : 63.73 gramos diarios

Precio: $29.72 por kilo

Valor mensual: $56.82

: 63.73 gramos diarios Precio: $29.72 por kilo Valor mensual: Plátano : 35.06 gramos diarios

Precio: $21.30 por kilo

Valor mensual: $22.41

: 35.06 gramos diarios Precio: $21.30 por kilo Valor mensual: Refrescos de cola y sabores: 159.03 gramos diarios

Precio: $23.21 por litro

Valor mensual: $110.74

En el ámbito urbano, el gasto mensual en alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar asciende a $771.74, el rubro individual con mayor peso dentro de la canasta.

Estos montos cubren únicamente alimentación. Para incorporar transporte, educación, vivienda, servicios y otros bienes, se utiliza la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que en enero de 2026 fue de $3,465.76 en el ámbito rural y $4,843.11 en el ámbito urbano.

Bistec y leche impulsan el aumento de la canasta

El INEGI detalló que los productos con mayor incidencia en el incremento anual del valor de la canasta alimentaria fueron:

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar

Bistec de res

Leche pasteurizada de vaca

El bistec de res registró un aumento anual de 17.0% y la leche pasteurizada de 10.1% en ambos ámbitos.

En el ámbito urbano, la canasta alimentaria concentró una incidencia de 65.8% dentro del aumento anual de la Línea de Pobreza por Ingresos.

Inflación y variación mensual en enero 2026

En enero de 2026, la inflación general anual fue de 3.8%, mientras que la variación mensual fue de 0.4%.

La variación mensual de la LPEI fue de:

0.5% en el ámbito rural

0.8% en el ámbito urbano

El aumento anual de la canasta en zonas urbanas superó la inflación general, mientras que en zonas rurales se ubicó al mismo nivel.

El INEGI indicó que estos valores sirven como umbral monetario para medir la pobreza multidimensional en México.

