Industria crece en diciembre 2025… excepto la ropa

Las actividades por fabricación de ropa bajaron un 7.2%. Foto: Cuartoscuro.

Las actividades industriales crecieron en diciembre del 2025, principalmente por un considerable incremento en las actividades relacionadas la construcción. En cambio, bajó la fabricación de ropa y demás textiles.

En diciembre se registró un índice del 101.7 en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior refleja un incremento de la actividad industrial del 1.5% para diciembre del 2025, en comparación con el mismo mes, pero del 2024. En cambio, el aumento es del 0.2%, si se compara con noviembre del 2025.

Dentro de este aumento, el sector de la construcción tuvo el mayor incremento anual de actividad industrial para finales del 2025.

¿Cómo subió la actividad industrial por sectores?

Construcción (+6.6%, en comparación con diciembre del 2024)

Generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural (+3.9%)

Minería (+0.5%)

Industrias manufactureras (+0.1%)

Actividad industrial por subsector en diciembre del 2025

Dentro de los sectores mencionados, hubo distintos aumentos y disminuciones de actividad industrial en determinados subsectores. A continuación, los subsectores con más aumento y disminución:

Minería

Extracción de petróleo y gas (+4%)

Servicios relacionados a minería (-17.3%)

Construcción

Edificación (+9.6%)

Construcción de obras de ingeniería civil (+2.2%)

Trabajos especializados (-2.5%)

Industrias manufactureras

Fabricación de productos derivados de petróleo y carbón (+34.9%)

Fabricación de equipos de computación, comunicación, medición, entre otros (+8.5%)

Bebidas y tabaco (+0.8%)

Alimentaria (+0.6%)

Curtido y acabado de cuero y piel, fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos (-7.5%)

Fabricación de prendas de vestir (-7.2%)

Fabricación de muebles, colchones y persianas (-5.2%)

Industria de la madera (-3.4%)

Insumos y acabados de textiles (-3.2%)

Productos textiles, excepto prendas de vestir (-2.3%)

