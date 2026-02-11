Ley Federal del Trabajo define si tu salario baja en febrero por menos días

GENERANDO AUDIO...

LFT establece cómo se acuerdan los pagos cada mes. Foto: Cuartoscuro

Cada año surge la misma duda entre trabajadores: si febrero tiene 28 días, ¿la empresa puede pagar menos? La respuesta depende de cómo esté establecido tu salario en el contrato, no del número de días que tenga el mes.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece que febrero deba pagarse con un monto menor. Lo que determina el cálculo es si tu sueldo está fijado como salario mensual, quincenal, diario o por hora.

¿La Ley Federal del Trabajo permite pagar menos en febrero?

No. La LFT no contempla ninguna disposición que autorice reducir el salario por tratarse de un mes con menos días en el calendario.

Sin embargo, un detalle muy importante está en el Artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el salario puede fijarse por unidad de tiempo (día, semana, quincena, mes) o por unidad de obra. Es decir, lo relevante es cómo fue pactado el pago.

Si tu salario es mensual, no debe bajar en febrero

Si en tu contrato se establece un salario mensual fijo, la empresa debe pagarte la misma cantidad acordada cada mes, independientemente de que febrero tenga 28 o 29 días.

En estos casos:

El sueldo no se ajusta por número de días

La quincena suele ser la mitad del salario mensual

suele ser la mitad del salario mensual No hay fundamento legal para hacer descuentos por el calendario

Si te pagan por día u hora, el monto sí puede variar

Cuando el salario está fijado por día trabajado o por hora, el pago depende del tiempo efectivamente laborado.

En ese escenario:

Si hay menos días laborales en el periodo , el monto puede ser menor

, el monto puede ser menor No se trata de una reducción salarial, sino de un cálculo proporcional

¿Qué pasa con los días festivos de febrero?

El primer lunes de febrero es día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Constitución.

Si trabajaste ese día, la Ley Federal del Trabajo establece que debe pagarse salario doble adicional al normal, es decir, en total se recibe pago triple por esa jornada.

En conclusión, febrero no se paga menos por ley. Si tienes salario mensual, tu ingreso debe mantenerse igual. Sólo quienes cobran por día u hora pueden ver una variación, ya que el pago se calcula conforme al tiempo trabajado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.