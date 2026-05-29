¡Atención, trabajadores! Pago de utilidades está por vencer: conoce qué pasa si no te cumplen

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Pago de utilidades. Foto: Cuartoscuro.

El próximo 30 de mayo vence la fecha límite para que las empresas realicen el pago de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) a sus empleados. Las compañías que incumplan con esta obligación laboral pueden ser sancionadas por las autoridades correspondientes.

Fecha límite para el pago de utilidades está cerca

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades es un derecho laboral y constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución y regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Las empresas o patrones que tributan bajo el régimen de personas morales tienen hasta el 30 de mayo para entregar este recurso a sus trabajadores. En el caso de personas físicas con actividad empresarial, la fecha límite es el 29 de junio.

Este pago corresponde a las ganancias obtenidas por la empresa durante el ejercicio fiscal anterior y debe repartirse entre los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días en el año.

¿Qué pasa si una empresa no paga utilidades?

Las empresas que no cumplan con el pago de utilidades pueden enfrentar multas económicas impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con la LFT, las sanciones por incumplir con esta obligación pueden ir de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la falta detectada por la autoridad laboral.

Además de las multas, las empresas podrían enfrentar inspecciones laborales y procedimientos administrativos derivados de las denuncias presentadas por los trabajadores afectados.

¿Qué pueden hacer los trabajadores si no reciben PTU?

En caso de no recibir el pago de utilidades dentro del plazo establecido, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría y orientación gratuita.

También tienen la posibilidad de presentar una denuncia ante la Inspección Federal del Trabajo o iniciar un proceso de conciliación laboral para reclamar este derecho.

La Profedet señala que los trabajadores cuentan con un plazo de un año para reclamar el pago de utilidades, contado a partir del día siguiente en que vence la fecha límite de entrega.

¿Quiénes tienen derecho al pago de utilidades?

Tienen derecho al reparto de utilidades las y los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días para una empresa, incluso si ya no trabajan en ella actualmente.

Sin embargo, la ley contempla algunas excepciones. Por ejemplo, directores, administradores generales y socios de las empresas no participan en este reparto.

Tampoco están obligadas a repartir utilidades algunas empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, instituciones de asistencia privada y organismos públicos descentralizados con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.

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