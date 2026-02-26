Bimbo rompe récord de ventas en distintas regiones durante el 2025.

GENERANDO AUDIO...

Bimbo tuvo niveles récord en ventas netas durante el 2025, con un incremento del 4.6% con respecto al 2024. Se debe a un crecimiento en la mayoría de las regiones donde ofrece sus productos.

Grupo Bimbo publicó su reporte de resultados sobre el desempeño del 2025, dirigido a accionistas. En ese año, la empresa tuvo ventas netas por 426 mil 952 millones de pesos. Representa un aumento del 4.6% con respecto al 2024, considerando el tipo de cambio de moneda en los países donde ofrece sus productos.

En su reporte, Grupo Bimbo indicó que esto representó un “nivel histórico” en ventas netas durante el 2025. Se debió a “una mezcla de precio positiva, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución de adquisiciones recientes”.

Con estos resultados, la empresa generó una utilidad bruta de 223 mil 487 millones de pesos durante el 2025, que equivale a un aumento del 4% con el cambio a peso mexicano.

Además, la utilidad por operación fue de 34 mil 146 millones. Es decir, un 3% más que en 2024, con cambio al peso.

Regiones donde Bimbo registró más ventas en 2025

Norteamérica: 190 mil 211 millones de pesos

México: 154 mil 809 millones

Espacio Económico Europeo: 54 mil 214 millones

Latinoamérica: 44 mil 120 millones

Crecimiento de Bimbo por regiones

Sin embargo, las ventas disminuyeron un 2.9% en Norteamérica durante el cuatro trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo, pero del 2024. Se debió “al entorno débil de consumo en la industria, lo cual fue parcialmente compensado por un desempeño positivo en la mezcla de precios y mejoras de participación de mercado”.

En cambio, en México, Bimbo alcanzó un nivel récord de ventas en el cuarto trimestre del 2025, con un crecimiento del 4.8%. Es atribuible a un crecimiento en sus tipos de productos, “destacando pan dulce, pasteles y bollería, así como el canal de conveniencia, que registró un crecimiento de doble dígito”.

Dentro de Europa, las ventas netas trimestrales subieron 13.9% en pesos. Sin considerar el tipo de cambio, se alcanzó una cifra récord, con un crecimiento del 17.8%.

Este desempeño se debe a un aumento en ventas en Rumania, Reino Unido e India. También, a “las adquisiciones completadas durante el año”.

De igual manera, las ventas netas incrementaron un 6.4% en Latinoamérica, a peso mexicano. Sin considerar el tipo cambio, Bimbo alcanzó otro aumento récord del 15.4% en el cuarto trimestre del 2025.

Dicho crecimiento está relacionado al desempeño de la moneda local en cada país y a “una mezcla de precio favorable en toda la región”.

“Destacan los sólidos resultados en Centroamérica y Ecuador, el crecimiento consistente en Colombia y Chile, así como el fuerte desempeño de Brasil, incluyendo la contribución de la adquisición de Wickbold”, señala el informe.

