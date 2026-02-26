SAT descarta ciberataque con inteligencia artificial a sus sistemas

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este 25 de febrero de 2026, desde la Ciudad de México, que no se identificaron accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en sus sistemas, luego de versiones sobre un supuesto ciberataque a instituciones gubernamentales mediante herramientas de inteligencia artificial.

En una tarjeta informativa, el organismo detalló que activó sus protocolos de revisión tras la difusión de la información y aseguró que, tras analizar las bitácoras de operación, no existen indicios de vulneración o filtración de datos.

¿Qué dijo el SAT sobre el supuesto ataque?

El SAT explicó que en materia de ciberseguridad se encuentra alineado a las directrices del Gobierno Federal y opera bajo estándares internacionales como:

ISO/IEC 27000 (gestión de seguridad de la información)

(gestión de seguridad de la información) ISO 22301 (continuidad del negocio)

(continuidad del negocio) ISO 31000 (gestión de riesgos)

Estos marcos permiten el monitoreo permanente de sus plataformas para detectar y atender de manera oportuna cualquier incidente informático.

Activación de protocolos de seguridad

La autoridad fiscal precisó que, ante cualquier publicación que refiera un posible incidente, despliega de inmediato:

Protocolos de monitoreo especializado

Medidas de contención

Acciones de mitigación ante posibles amenazas de ciberdelincuencia

Tras la revisión técnica relacionada con la supuesta filtración, reiteró que no se detectaron accesos indebidos ni actividad irregular en los sistemas analizados.

Vigilancia ante riesgos con inteligencia artificial

El SAT reconoció que existe una creciente amenaza de ataques que utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa; por ello, mantiene una actualización constante de sus sistemas de protección y un monitoreo continuo para salvaguardar la información de las y los contribuyentes.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad digital y la protección de datos fiscales.

