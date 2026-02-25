México rompe récord de inversión extranjera directa durante el 2025

GENERANDO AUDIO...

México rompió récord en inversión extranjera directa, ya que ingresaron al país más de 40 mil millones de dólares durante el 2025, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

En un comunicado, la dependencia indicó que el país recibió 40 mil 871 millones de dólares de inversión extranjera directa.

Se trata de “la cifra más alta observada en un ejercicio anual”, debido a que significó un crecimiento del 10.8% con respecto al cierre del 2024.

De los más de 40 millones de dólares recibidos como inversión extranjera durante el 2025, el 67.7% correspondió a la reinversión de utilidades.

En cambio, el 18% provino de nuevas inversiones, mientras que el 14.3% restante era de cuentas entre compañías.

México recibe más inversión extranjera por quinto año consecutivo

Con los resultados del 2025, México mantiene por quinto año consecutivo un incremento en las inversiones extranjeras directas. Y es que, durante el 2020, se registraron 29 mil 79 millones de dólares de inversión extranjera.

La Secretaría de Economía destacó que estos resultados colocan a México “como un destino estratégico para el capital productivo global”.

Sucede en un momento donde las inversiones extranjeras directas, realizadas a economías en desarrollo, tuvieron una caída del 2% en 2025, según estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo.

Países que más invirtieron en México

Estados Unidos: 15 mil 877 millones de dólares

España: 4 mil 431 millones

Canadá: 3 mil 323 millones

Países Bajos: 2 mil 387 millones

Japón: 2 mil 293 millones

Estados que recibieron más inversión extranjera durante el 2025

Ciudad de México (22 mil 381 millones)

Nuevo León (3 mil 628 millones)

Estado de México (3 mil 629 millones)

Baja California (mil 892 millones)

Baja California Sur (mil 578 millones)

