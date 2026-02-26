Aumentar 10% lo hecho en México elevaría 1.5 puntos el PIB, estima Hacienda

GENERANDO AUDIO...

Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público. Foto: Cuartoscuro.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador, señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) potencial podría incrementar de manera permanente en 1.5 puntos porcentuales si el contenido nacional en las exportaciones tuviera un crecimiento del 10% adicional.

México podría aumentar 1.5 puntos su PIB con más producción nacional

Durante la presentación del Programa Proyectos Ciudadanos de la Impulsora de Innovación México, el secretario de Estado explicó que, por cada dólar que la economía mexicana exporta, 51 centavos se producen en el país, contrario a lo que ocurre en naciones de Asia, donde la cifra asciende a 83 centavos.

“Por cada dólar que nuestra economía exporta, alrededor de 51 centavos son producidos en nuestro país por la planta industrial local. Esta cifra en países del sureste asiático es 83 centavos” Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En este contexto, indicó que, si México aumenta en 10 centavos la producción nacional, hasta alcanzar 61 centavos, el PIB potencial podría incrementarse en 1.5 puntos porcentuales.

“Si logramos incrementar en 10 centavos adicionales el contenido local, implicaría un aumento del Producto Interno Bruto potencial de alrededor de 1.5 de manera permanente” Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Cómo se logra?

Amador Zamora sostuvo que para poder llevar a cabo esto son necesarias “estas iniciativas, estas plataformas”, logrando un aumento en la producción nacional y, con ello, un incremento del PIB potencial de México.

Crecimiento económico de México en 2025 fue modesto: SHCP

Previamente, el funcionario federal aseguró que el crecimiento económico de México en 2025 fue “modesto, por debajo de lo que necesitamos”, al ubicarse en 0.8%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); sin embargo, expuso la amplia capacidad del sector industrial para posicionarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, tanto como comprador como vendedor.

