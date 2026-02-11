Aumento al salario mínimo choca con alza en precios de alimentos

GENERANDO AUDIO...

Aumento al salario mínimo del 13%, enfrenta precio de alimentos. Foto: Cuartoscuro

El aumento de 13% al salario mínimo en México, vigente desde enero de 2026, se da en un contexto de presión inflacionaria en los productos de mayor consumo, particularmente en los alimentos, que muestran incrementos por encima del promedio general de precios.

De acuerdo con el más reciente informe inflacionario del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), los precios de los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron un alza anual de 6.13%, muy superior a la inflación general de 3.79%, lo que limita el impacto real del incremento salarial en el gasto cotidiano de los hogares.

Alimentos y servicios concentran la presión inflacionaria

El documento detalla que el repunte inflacionario de enero estuvo impulsado principalmente por la inflación subyacente, que pasó de 4.33% a 4.52%, debido al encarecimiento de alimentos procesados y servicios. Estos rubros presentan mayor rigidez a la baja y concentran una proporción relevante del consumo de las familias.

En particular, el componente de alimentos procesados, bebidas y tabaco aceleró desde 5.22% en diciembre a 6.13% en enero, mientras que los servicios registraron una inflación anual de 4.48%, presionados por mayores costos laborales y el traslado de aumentos en insumos energéticos.

El ajuste del salario mínimo eleva costos

El GCMA señala que el incremento al salario mínimo, que pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero, ejerce presión directa sobre los costos laborales a lo largo de la cadena productiva, lo que favorece el traslado de estos incrementos a los precios finales de bienes y servicios, como los alimentos y el transporte, entre otros.

Este efecto se suma a otros factores de oferta, como la debilidad en la inversión fija bruta, que registra una caída anual de 5.7%, limitando la expansión de la capacidad productiva y reduciendo el margen para absorber mayores costos sin impactar precios.

Consumo activo sostiene la inflación en rubros básicos

A pesar del deterioro en la confianza del consumidor, que en enero se ubicó en 44.0 puntos, el informe destaca que el consumo privado continúa activo y se financia cada vez más con ingreso corriente y desahorro, en lugar de crédito.

Este patrón mantiene la demanda en rubros con mayor rigidez de precios, como alimentos y servicios, lo que contribuye a que la inflación permanezca por arriba del 3.5% y complique la convergencia hacia el objetivo del 3% establecido por el Banco de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.