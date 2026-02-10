Inflación sube a 3.79% en enero y marca su mayor nivel en siete meses

GENERANDO AUDIO...

La inflación en México volvió a acelerar al inicio de 2026. Durante enero, la tasa anual se ubicó en 3.79%, por encima del 3.69% registrado en diciembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos procesados, bebidas, tabaco y servicios, además de ajustes fiscales y salariales que elevaron costos en toda la cadena productiva, de acuerdo con el más reciente análisis de GCMA con datos de Inegi y Profeco.

Con este resultado, la inflación suma siete meses consecutivos dentro del rango objetivo del Banco de México (3% ± 1%), aunque se mantiene por encima de 3.5% desde julio de 2025, lo que refleja —según el análisis— dificultades para converger al objetivo puntual de 3%.

La inflación subyacente lidera el repunte

El reporte señala que el repunte estuvo explicado principalmente por la inflación subyacente, que pasó de 4.33% a 4.52% anual.

Dentro de este componente destacaron:

Alimentos procesados, bebidas y tabaco , que subieron de 5.22% en diciembre a 6.13% en enero .

, que subieron de . Servicios, con un incremento anual de 4.48%, presionados por mayores costos laborales y el traslado de aumentos en insumos energéticos.

En contraste, la inflación no subyacente registró una tasa anual de 1.39%, por debajo del 1.61% de diciembre. Los productos agropecuarios mostraron una tasa anual de 1.52%, mientras que el sector hortofrutícola moderó su deflación de -5.62% a -1.84%, aunque se mantiene con precios a la baja en la comparación anual.

Consumo volátil y menor confianza, pero con presión en precios

Por el lado de la demanda, el consumo privado mostró un crecimiento anual de 2.8% en noviembre, aunque con una contracción mensual de -0.5%, reflejando volatilidad.

El documento destaca además un deterioro en indicadores de confianza:

La confianza del consumidor cayó a 44.0 puntos en enero, una baja anual de 2.7 puntos y su nivel más bajo desde inicios de 2025

cayó a en enero, una baja anual de 2.7 puntos y su nivel más bajo desde inicios de 2025 La confianza empresarial retrocedió a 48.0 puntos, con una caída anual de 3.4 puntos

Aun así, las presiones inflacionarias persisten porque el consumo se está financiando cada vez más con ingreso corriente y desahorro, en lugar de crédito, manteniendo activa la demanda en rubros con mayor rigidez de precios como alimentos y servicios.

Restricciones de oferta y traslado de costos

En el frente productivo también se observan limitantes. El PIB oportuno del cuarto trimestre de 2025 creció 1.6% anual, pero las actividades primarias registraron una contracción trimestral de -2.7%, reduciendo la disponibilidad de productos agropecuarios y presionando los precios de alimentos.

La inversión fija bruta cayó -5.7% anual, lo que limita la expansión de la capacidad productiva. En contraste, el Indicador de Pedidos Manufactureros se ubicó en 50.8 puntos, con avance mensual de 3.5 puntos, señalando expansión moderada del sector.

El Índice Nacional de Precios Productor de enero mostró un aumento anual de 1.97% en bienes finales, frente a 0.29% en insumos intermedios, lo que —según el análisis— confirma el traslado de costos hacia el consumidor.

Salario mínimo e IEPS añaden presión

El reporte atribuye parte del comportamiento inflacionario a los ajustes en impuestos y salarios vigentes desde enero de 2026:

El salario mínimo aumentó 13% , de $278.80 a 315.04 pesos diarios (9 mil 582 pesos mensuales).

aumentó , de $278.80 a (9 mil 582 pesos mensuales). En la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento fue de 5%, a 440.87 pesos diarios.

También se actualizaron cuotas del IEPS:

Bebidas azucaradas: de 1.64 a 3.08 pesos por litro (87% más)

(87% más) Bebidas con edulcorantes: de cero a 1.50 pesos por litro

Combustibles: gasolina Magna de 6.45 a 6.70 pesos y diésel de 7.09 a 7.36 pesos por litro

No obstante, la incidencia directa de energéticos fue negativa en enero, con variación anual de -1.16%, apoyada por la caída de precios internacionales del petróleo, la fortaleza del peso y la absorción de costos por parte de Pemex.

Mundial presionaría precios en verano

Hacia adelante, se anticipan presiones adicionales asociadas a la realización del Mundial. Banamex estima un impacto de 36 puntos base en la inflación general entre junio y julio, por incrementos temporales en:

Hoteles: entre 200% y 328%

Transporte aéreo: 50%

Servicios de alimentación: 5% a 8%

Con ello, ajustó sus previsiones de inflación general a 4.23% y subyacente a 4.31%. También señaló que el Banco de México no ha logrado cumplir de manera sostenida el objetivo de 3% desde 2021 y cuestionó la efectividad de mantener una política monetaria restrictiva prolongada.

Banxico mantiene tasa y el peso se aprecia

En su reunión del 5 de febrero, Banxico mantuvo la tasa de interés en 7%, en decisión unánime, para evaluar el impacto inflacionario del IEPS y posibles aranceles.

El tipo de cambio mostró apreciación apoyada por el diferencial de tasas frente a Estados Unidos, debilitamiento del dólar y flujo de remesas. Al 26 de enero se ubicó en 17.7 pesos por dólar, frente a 20.5 en enero de 2025.

Persisten riesgos asociados a aranceles y la revisión del T-MEC, que podrían presionar el tipo de cambio y encarecer importaciones.

Limón y huevo: los casos más visibles del mes

Entre los productos con mayor incidencia mensual, el Inegi reportó:

Limón: +21.21% mensual , por reducción de oferta debido al cierre de la floración “invernal” en Michoacán, principal abastecedor de la central de abasto de la CDMX

, por reducción de oferta debido al cierre de la floración “invernal” en Michoacán, principal abastecedor de la central de abasto de la CDMX Huevo: -6.31% mensual, por exceso de oferta derivado de la proliferación de más de 15 granjas pequeñas y orgánicas y la estabilización del consumo escolar

La incidencia muestra el peso de cada producto en la inflación total; dentro del sector agroalimentario, el huevo ejerció presión a la baja y el limón al alza.

