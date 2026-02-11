Superávit agroalimentario se desploma 47% y rompe racha de 9 años

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La balanza comercial agroalimentaria de México perdió fuerza en 2025, de acuerdo con un análisis de GCMA con información del Banco de México (Banxico). Además, registró su retroceso más severo en casi 10 años.

El superávit anual se redujo 47.1%, rompiendo una racha de crecimiento continuo y ubicándose en niveles no vistos desde 2016, presionado por menores exportaciones, mayores importaciones y factores comerciales que golpearon productos clave.

El reporte señala que influyeron de forma directa el cierre a las exportaciones de bovino en pie, la aplicación de aranceles y precios mínimos al tomate, además de la apreciación del tipo de cambio y un mayor dinamismo en las importaciones de granos.

Exportaciones bajan e importaciones suben al cierre de diciembre

Durante diciembre de 2025, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 4 mil 408 millones de dólares, cifra 3.7% menor a la registrada en el mismo mes de 2024. En contraste, las importaciones alcanzaron 4 mil 146 millones de dólares, un aumento de 1.8% anual. El resultado fue un superávit mensual de 262 millones de dólares (Banxico).

En el acumulado de todo 2025, las exportaciones agroalimentarias sumaron 51 mil 187 millones de dólares, lo que representa una caída de 5.4% frente a 2024. Las importaciones crecieron a 46 mil 521 millones de dólares, un incremento de 2.7% anual. Con ello, el superávit anual quedó en 4 mil 666 millones de dólares, muy por debajo de los 8 mil 819 millones reportados un año antes.

Los productos líderes también muestran retrocesos

El desempeño por producto refleja ajustes importantes en los principales motores de exportación agroalimentaria de México en 2025 frente a 2024:

Cerveza : se mantiene como el principal producto exportado con 6 mil 480 millones de dólares , pero con una baja de 3.6% .

: se mantiene como el principal producto exportado con , pero con una baja de . Aguacate : segundo lugar con 3 mil 906 millones , con variación positiva de 1.6% .

: segundo lugar con , con variación positiva de . Tequila : tercer sitio con 3 mil 763 millones , con caída de 12% .

: tercer sitio con , con caída de . Bovino (ganado + carne) : cuarto lugar con 2 mil 928 millones , con una disminución de 21.8% .

: cuarto lugar con , con una disminución de . Berries : quinto lugar con 2 mil 844 millones , baja de 3.1% .

: quinto lugar con , baja de . Tomate : sexto lugar con 2 mil 557 millones , con una caída de 23.6% .

: sexto lugar con , con una caída de . Azúcar : séptimo con 2 mil 165 millones , aumento de 7.6% .

: séptimo con , aumento de . Chiles: octavo con mil 720 millones, descenso de 6.3%.

Estos movimientos confirman que varios de los productos tradicionalmente fuertes registraron contracciones relevantes en valor exportado.

Impacto de restricciones y tipo de cambio

El documento atribuye el debilitamiento del superávit a choques específicos en comercio exterior agroalimentario, entre ellos:

El cierre de exportaciones de bovino en pie .

. La imposición de aranceles y precios mínimos al tomate .

y . La apreciación del tipo de cambio , que resta competitividad a las ventas externas.

, que resta competitividad a las ventas externas. El mayor dinamismo en importaciones de granos, que elevó el valor de compras al exterior.

Estos factores, en conjunto, erosionaron el saldo positivo que el sector había sostenido durante la última década, explica el análisis.

Comercio total del país cierra con superávit

En contraste con el desempeño agroalimentario, la balanza comercial nacional total cerró 2025 con superávit.

En diciembre, México exportó 60 mil 651 millones de dólares, un aumento de 17.2% anual, mientras que las importaciones fueron de 58 mil 221 millones, con alza de 16.7%, para un saldo positivo mensual de 2 mil 430 millones de dólares.

En el acumulado de 2025:

Exportaciones totales : 664 mil 837 millones de dólares (+7.6%).

: (+7.6%). Importaciones totales : 664 mil 66 millones de dólares (+4.4%).

: (+4.4%). Saldo comercial: superávit de 771 millones de dólares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.